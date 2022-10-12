Спожили більше електроенергії. Кияни не дослухалися порад Укренерго

Ввечері, 11 жовтня, споживання електроенергії було зменшене на 25%

У вівторок, 11 жовтня, кияни у вечірній максимум спожили більше електроенергії ніж ввечері, 10 жовтня, тому тут скорочення не перевищило величину примусового обмеження. Про це повідомило «Укренерго».

Відтак у годину пік споживання електроенергії було зменшене на 25%. Тоді, як 10 жовтня цей показник складав 26,5%.

У компанії нагадали киянам про необхідність економити електроенергію, для того аби допомогти відновити зруйновані мережі.

«Якщо ви ввечері зменшите споживання електроенергії і не будете, наприклад, вмикати одночасно пральну машинку та праску, це убезпечить електромережі від перенавантаження та допоможе енергетикам провести ремонти обладнання, яке було пошкоджене ракетними обстрілами ворога. Ми щиро вдячні тим, хто у вечірні години зменшує споживання електроенергії і так допомагає нам балансувати енергосистему та відновлювати зруйновані мережі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Відтак через дефіцит потужності у Києві почали відключати електроенергію і тим споживачам, для кого в цей час відключення не заплановано

Також Кабінет міністрів просить громадян обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.