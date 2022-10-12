Головна Київ Новини
search button user button menu button

Спожили більше електроенергії. Кияни не дослухалися порад Укренерго

Альона Боженко
glavcom.ua
Спожили більше електроенергії. Кияни не дослухалися порад Укренерго
Кияни збільшили споживання електроенергії
фото: Укренерго

Ввечері, 11 жовтня, споживання електроенергії було зменшене на 25%

У вівторок, 11 жовтня, кияни у вечірній максимум спожили більше електроенергії ніж ввечері, 10 жовтня, тому тут скорочення не перевищило величину примусового обмеження. Про це повідомило «Укренерго».

Відтак у годину пік споживання електроенергії було зменшене на 25%. Тоді, як 10 жовтня цей показник складав 26,5%.

У компанії нагадали киянам про необхідність економити електроенергію, для того аби допомогти відновити зруйновані мережі.

«Якщо ви ввечері зменшите споживання електроенергії і не будете, наприклад, вмикати одночасно пральну машинку та праску, це убезпечить електромережі від перенавантаження та допоможе енергетикам провести ремонти обладнання, яке було пошкоджене ракетними обстрілами ворога. Ми щиро вдячні тим, хто у вечірні години зменшує споживання електроенергії і так допомагає нам балансувати енергосистему та відновлювати зруйновані мережі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України

Відтак через дефіцит потужності у Києві почали відключати електроенергію і тим споживачам, для кого в цей час відключення не заплановано

Також Кабінет міністрів просить громадян обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.

Читайте також: Жителі яких областей можуть залишитися без світла: список
Теги: кияни Укренерго

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Низка прийомів допоможуть знизити споживання електроенергії в домі
Як зменшити витрати електроенергії: прості та дієві поради
Вчора, 18:33
У Києві та області почалися відключення електрики
У Києві та області почалися віялові відключення електрики
Вчора, 20:17
Багато населених пунктів в Україні залишилися без світла
Необхідно економити електрику. Президент пояснив, яка мета держави
Вчора, 21:58

Новини

Спожили більше електроенергії. Кияни не дослухалися порад Укренерго
Спожили більше електроенергії. Кияни не дослухалися порад Укренерго
Відключення світла на Київщині. Укренерго прозвітувало про результати
Відключення світла на Київщині. Укренерго прозвітувало про результати
«Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст про наслідки обстрілу Києва
«Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст про наслідки обстрілу Києва
Стало відомо, коли киянам повернуть світло
Стало відомо, коли киянам повернуть світло
Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну
Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну
У Києві та області почалися віялові відключення електрики
У Києві та області почалися віялові відключення електрики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
75K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
64K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
58K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
47K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
44K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі

Новини

Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Вчора, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
10 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту