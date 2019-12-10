ТОП-5 вакансій листопада. Кому роботодавці пропонували зарплати від 50 000 гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роботодавці готові платити 90 тис грн фахівцям, які займаються розробкою комп'ютерних ігор

Роботодавці у листопаді готові були платити професіоналам від 50 до 90 тисяч грн

Кадровий портал hh.uagrc проаналізував вакансії за листопад, розміщені в інтернеті і обрав п’ятірку найцікавіших пропозицій з точки зору оплати праці.

1. Media buyer, traffic manager, арбітражник.

Від 50 тисяч гривень роботодавці обіцяли у листопаді тим, хто розуміє соціальні медіа як свої п’ять пальців, має досвід планування, створення і запуску рекламних кампаній. Також претенденти на високу зарплату повинні були мати гарний смак, звертати увагу на деталі, бути активними, цілеспрямованими і стресостійкими.

2. Стюардеса/стюард.

Працівникам однієї з «найромантичніших і незвичних» професій - стюардесам і стюардам - у листопаді цього року пропонували від 65 тисяч гривень. Серед основних вимог: знання етикету, англійської мови, вміння сервірувати стіл, пунктуальність і охайність.

3. Директор з виробництва.

Від 70 тисяч гривень готові були платити фахівцям, які забезпечують виконання планових показників виробництва, вміють знижувати собівартості продукції без втрати якості, забезпечують безаварійну роботу обладнання і вміють організувати роботу з випуску нових видів продукції. Також серед вимог, окрім стажу та профільної вищої освіти, наявність додаткових дипломів і сертифікатів (МВА, тренінги, спеціалізовані курси, стажування, виставки, конференції за останні 5 років). Як кажуть, вік живи – вік навчайся!

4. Головний агроном.

Роботодавці готові були платити 80 тисяч гривень професіоналу, який підготує схеми захисту рослин, проконсультує клієнтів з питань біологічного захисту рослин і зможе брати участь у виставках, конференціях та семінарах. Щоправда, крім профільної вищої освіти та досвіду роботи від 5 років, головний агроном має обов’язково знати ще й іноземні мови.

5. Розробник ігор (Senior Game Programmer).

І найбільше, від 90 тисяч гривень, роботодавці готові платити тим, хто займається розробкою комп’ютерних ігор, впровадженням нових ігрових функцій та фізичним моделювання. Серед обов’язкових вимог до фахівців: досвід понад п’ять років, з них щонайменше два роки в ігровій індустрії; обов’язкова англійська мова на розмовному рівні та досвід управління командою розробників.

До відома, у жовтні цього року до ТОП вакансій з найбільшими зарплатами входили, зокрема, старший клінічний науковий співробітник, пілот гелікоптера та фінансовий директор. Таким спеціалістам пропонували від 75 до 200 тисяч гривень.