Держстат відзвітував, на скільки за рік зросла реальна зарплата українців

Минулого місяця номінальна заробітна плата в Україні становила 14,3 тис. грн, що у 2,4 рази вище мінімальної зарплати

За даними Держстату, найвища заробітна плата в червні була у працівників сфери інформації та телекомунікацій

Реальна заробітна плата українців у червні зросла на 12,9% порівняно з червнем минулого року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, реальна заробітна плата у червні збільшилася 12,9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, а також на 5,8% – у порівнянні з травнем цього року.

Водночас, номінальна заробітна плата в Україні становила 14,3 тис. грн, що у 2,4 рази вище мінімальної зарплати. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року номінальна зарплата зросла на 23,6%, а у порівнянні з травнем цього року – на 6%

За даними Держстату, найвища заробітна плата в червні була у працівників сфери інформації та телекомунікацій – 26,2 тис. грн, фінансів та страхування – 22,1 тис. грн, а також сфери державного управління й оборони і соціального страхування – 19,8 тис. грн. Найнижча зарплата за цей період була зафіксована у працівників сфери тимчасового розміщення й організації харчування – 8,9 тис. грн.

Зазначається, що найвища середня зарплата у червні була у працівників Києва – 20,4 тис. грн, а також Донецької та Київської областей – 14,9 та 14,7 тис. грн відповідно. Найнижча зарплата у червні була зафіксована у Кіровоградській області – 11,5 тис. грн.

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