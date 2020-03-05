Експерти назвали головну причину, що змушує українців змінити роботу



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44% респондентів змінюють роботу раз на 2-4 роки, а кожен п’ятий – раз на рік чи частіше, - експерти

Для 50% опитаних причиною піти з роботи (або почати про це думати) є низька заробітна плата, – дослідження

Найпоширенішою причиною зміни роботи українцями є низький рівень оплати праці. Про це йдеться у дослідженні кадрового порталу hh.ua.

Дослідження показало, що 44% респондентів змінюють роботу раз на 2-4 роки, а кожен п’ятий – раз на рік чи частіше.

Для 50% опитаних причиною піти з роботи (або почати про це думати) є низька заробітна плата;

Майже стільки ж респондентів (45%) повідомило, що змінять працедавця, якщо відчують застій на поточному місці роботи;

Переманити цікавою пропозицією від іншої компанії можна 39% опитаних;

Ще третина опитаних (33%) готові будуть змінити роботу, якщо їхня діяльність не приноситиме задоволення;

Майже стільки ж (32%) не будуть миритись з некомфортною атмосферою всередині колектива;

Найменш популярні причини для звільнення – це завелике навантаження (8%), особисті проблеми (4%) та великі зміни у робочому процесі;

Зазначається, що абсолютна більшість (57%) респондентів декларують свою готовність залишитись у компанії за умови підвищення зарплати;

Також здатні втримати на роботі нові проєкти та перспективи розвитку 44% респондентів, а підвищення – 35%;

Ще 31% опитаних заявили, що можуть залишитись у компанії, якщо їхня заробітна плата буде регулярно переглядатись, а 28% можуть втримати певні бенефіти, а саме – компенсація витрат на навчання, курси чи тренінги;

Найменш дієвими способами запобігання звільненню виявились наявність трансферу (розвезення) від дому до роботи та назад, проведення (або впровадження) корпоративів, спільних свят та активностей і можливість піти у відпустку після закінчення проєкту (по 3-4%).