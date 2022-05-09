Санкції США проти Росії: опубліковано список осіб і компаній

США запроваджують санкції проти восьми керівників російського «Сбербанку», 27 керівників «Газпромбанку»

Міністерство фінансів США 8 травня оприлюднило перелік фізичних та юридичних осіб Росії, на яких поширюється дія останніх оголошених санкцій через російську агресію проти України.

Під обмеження підпадають вісім керівників «Сбербанку» — найбільшого банку РФ:

Алимова Наталія Андріївна;

Буріко Олександра Юріївна;

Голодець Ольга Юріївна;

Кузнєцов Станіслав Костянтинович;

Мальцев Сергій Олександрович;

Попов Анатолій Леонідович;

Царьов Кирило Олександрович;

Златкіс Белла Іллівна.

Санкції також стосуються двадцяти керівників третього найбільшого банку Росії «Газпромбанку», через який Москва намагається змусити європейські країни платити за газ у рублях:

Акімов Андрій Ігорович;

Середа Михайло Леонідович;

Шамалов Юрій Миколайович;

Газарян Юрій Гарунович;

Білоус Олексій Петрович;

Борисенко Олена Адольфівна;

Єлісєєв Ілля Володимирович;

Зауерс Дмитро Володимирович;

Команов Віктор Олексійович;

Матвєєв Олексій Анатолійович;

Муранов Олександр Юрійович;

Русанов Ігор Валерійович;

Рискін Володимир Маркович.

Під санкції потрапив державний банк «Московский промышленный банк», який, як зазначає Міністерство фінансів США, почав обслуговувати клієнтів іншого підсанкційного банку – «Транскапиталбанк». Під обмеження підпадають і десять його дочірніх компаній:

ТОВ «Агропромисловий комплекс «Воронезький»;

ТОВ «Аннинський елеватор»;

ТОВ «Аудконсалт»

ТОВ «Белінвестстрой»;

ТОВ «Дві столиці»;

ТОВ «Контракт»;

ТОВ «Ладога»;

НКО «Фонд «Хімічне роззброєння та конверсія»;

ТОВ «Азовська зернова компанія»;

ТОВ «Експлуатаційна компанія «Центр».

Під санкції потрапляє компанія «Промтехнология», яка виробляє гвинтівки під брендом ORSIS, що використовуються військовими та спецслужбами Росії. У США нагадують, що у 2019 році компанію внесла в чорний список Вірменія через шахрайство, але під тиском Росії це рішення скасувала.

Під санкції потрапили прокремлівські ТВ: «Перший канал», «Росія-1» і «Телерадіокомпанія НТВ». США забороняє розміщення реклами й надання обладнання каналам.

США забороняють своїм громадянам надавати росіянам фінансові послуги (бухгалтерського обліку, довіри та створення компаній, а також консультаційні послуги з управління).

Санкції передбачають, що всі американські активи фізичних та юридичних осіб, на які поширюються обмеження, блокуються; фінансові транзакції у США за участі таких осіб забороняються; також під обмеження підпадають компанії, в яких 50% чи більше власності належать підсанкційним особам.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.