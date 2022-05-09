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    Санкції США проти Росії: опубліковано список осіб і компаній

    Вашингтон запроваджує додаткові обмеження на промисловий сектор Росії - Санкції США проти Росії: опубліковано список осіб і компаній
    Вашингтон запроваджує додаткові обмеження на промисловий сектор Росії
    фото з відкритих джерел

    США запроваджують санкції проти восьми керівників російського «Сбербанку», 27 керівників «Газпромбанку»

    Міністерство фінансів США 8 травня оприлюднилоперелік фізичних та юридичних осіб Росії, на яких поширюється дія останніх оголошених санкцій через російську агресію проти України.

    Під обмеження підпадають вісім керівників «Сбербанку» — найбільшого банку РФ:

    • Алимова Наталія Андріївна;
    • Буріко Олександра Юріївна;
    • Голодець Ольга Юріївна;
    • Кузнєцов Станіслав Костянтинович;
    • Мальцев Сергій Олександрович;
    • Попов Анатолій Леонідович;
    • Царьов Кирило Олександрович;
    • Златкіс Белла Іллівна.

    Санкції також стосуються двадцяти керівників третього найбільшого банку Росії «Газпромбанку», через який Москва намагається змусити європейські країни платити за газ у рублях:

    • Акімов Андрій Ігорович;
    • Середа Михайло Леонідович;
    • Шамалов Юрій Миколайович;
    • Газарян Юрій Гарунович;
    • Білоус Олексій Петрович;
    • Борисенко Олена Адольфівна;
    • Єлісєєв Ілля Володимирович;
    • Зауерс Дмитро Володимирович;
    • Команов Віктор Олексійович;
    • Матвєєв Олексій Анатолійович;
    • Муранов Олександр Юрійович;
    • Русанов Ігор Валерійович;
    • Рискін Володимир Маркович.

    Під санкції потрапив державний банк «Московский промышленный банк», який, як зазначає Міністерство фінансів США, почав обслуговувати клієнтів іншого підсанкційного банку – «Транскапиталбанк». Під обмеження підпадають і десять його дочірніх компаній:

    • ТОВ «Агропромисловий комплекс «Воронезький»;
    • ТОВ «Аннинський елеватор»;
    • ТОВ «Аудконсалт»
    • ТОВ «Белінвестстрой»;
    • ТОВ «Дві столиці»;
    • ТОВ «Контракт»;
    • ТОВ «Ладога»;
    • НКО «Фонд «Хімічне роззброєння та конверсія»;
    • ТОВ «Азовська зернова компанія»;
    • ТОВ «Експлуатаційна компанія «Центр».

    Під санкції потрапляє компанія «Промтехнология», яка виробляє гвинтівки під брендом ORSIS, що використовуються військовими та спецслужбами Росії. У США нагадують, що у 2019 році компанію внесла в чорний список Вірменія через шахрайство, але під тиском Росії це рішення скасувала.

    Під санкції потрапили прокремлівські ТВ: «Перший канал», «Росія-1» і «Телерадіокомпанія НТВ». США забороняє розміщення реклами й надання обладнання каналам.

    США забороняють своїм громадянам надавати росіянам фінансові послуги (бухгалтерського обліку, довіри та створення компаній, а також консультаційні послуги з управління).

    Санкції передбачають, що всі американські активи фізичних та юридичних осіб, на які поширюються обмеження, блокуються; фінансові транзакції у США за участі таких осіб забороняються; також під обмеження підпадають компанії, в яких 50% чи більше власності належать підсанкційним особам.

    Нагадаємо, Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Санкції США проти Росії: опубліковано список осіб і компаній