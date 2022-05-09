Санкції США проти Росії: опубліковано список осіб і компаній
США запроваджують санкції проти восьми керівників російського «Сбербанку», 27 керівників «Газпромбанку»
Під обмеження підпадають вісім керівників «Сбербанку» — найбільшого банку РФ:
- Алимова Наталія Андріївна;
- Буріко Олександра Юріївна;
- Голодець Ольга Юріївна;
- Кузнєцов Станіслав Костянтинович;
- Мальцев Сергій Олександрович;
- Попов Анатолій Леонідович;
- Царьов Кирило Олександрович;
- Златкіс Белла Іллівна.
Санкції також стосуються двадцяти керівників третього найбільшого банку Росії «Газпромбанку», через який Москва намагається змусити європейські країни платити за газ у рублях:
- Акімов Андрій Ігорович;
- Середа Михайло Леонідович;
- Шамалов Юрій Миколайович;
- Газарян Юрій Гарунович;
- Білоус Олексій Петрович;
- Борисенко Олена Адольфівна;
- Єлісєєв Ілля Володимирович;
- Зауерс Дмитро Володимирович;
- Команов Віктор Олексійович;
- Матвєєв Олексій Анатолійович;
- Муранов Олександр Юрійович;
- Русанов Ігор Валерійович;
- Рискін Володимир Маркович.
Під санкції потрапив державний банк «Московский промышленный банк», який, як зазначає Міністерство фінансів США, почав обслуговувати клієнтів іншого підсанкційного банку – «Транскапиталбанк». Під обмеження підпадають і десять його дочірніх компаній:
- ТОВ «Агропромисловий комплекс «Воронезький»;
- ТОВ «Аннинський елеватор»;
- ТОВ «Аудконсалт»
- ТОВ «Белінвестстрой»;
- ТОВ «Дві столиці»;
- ТОВ «Контракт»;
- ТОВ «Ладога»;
- НКО «Фонд «Хімічне роззброєння та конверсія»;
- ТОВ «Азовська зернова компанія»;
- ТОВ «Експлуатаційна компанія «Центр».
Під санкції потрапляє компанія «Промтехнология», яка виробляє гвинтівки під брендом ORSIS, що використовуються військовими та спецслужбами Росії. У США нагадують, що у 2019 році компанію внесла в чорний список Вірменія через шахрайство, але під тиском Росії це рішення скасувала.
Під санкції потрапили прокремлівські ТВ: «Перший канал», «Росія-1» і «Телерадіокомпанія НТВ». США забороняє розміщення реклами й надання обладнання каналам.
США забороняють своїм громадянам надавати росіянам фінансові послуги (бухгалтерського обліку, довіри та створення компаній, а також консультаційні послуги з управління).
Санкції передбачають, що всі американські активи фізичних та юридичних осіб, на які поширюються обмеження, блокуються; фінансові транзакції у США за участі таких осіб забороняються; також під обмеження підпадають компанії, в яких 50% чи більше власності належать підсанкційним особам.
Нагадаємо, Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.