Майно пропагандиста РФ заарештувала Фінляндія

Будинок одного з прокремлівських речників потрапив під санкції

У Фінляндії заарештували земельні ділянки та будинок головного редактора «Московського комсомольця» Павла Гусєва, внесеного до санкційного списку ЄС. Про це повідомляє The Saxon.

«Дві ділянки, на яких розміщується принаймні один житловий будинок, розташовані на березі озера Кернааланьярві. Крім того, власність Гусєва – майже 20 га землі в громаді Янаккала на півдні країни», – повідомляє видання.

Правоохоронці Фінляндії також арештували активи інших підсанкційних у ЄС осіб. Зокрема, арешт наклали на ралійні автомобілі Ford Fiesta і Mercedes Benz Sprinter, що належать бізнесмену Григорію Березкіну, близькому до Путіна.

Також арештували рахунки компанії Faberlic, пов’язані з лідером фракції «Новые люди» в держдумі РФ Олексієм Нечаєвим.

Нагадаємо, ЄС готує шостий пакет санкцій проти РФ. Стала відома дата його розгляду.

Раніше повідомлялося, що розкішну яхту російського олігарха заарештовано у Гамбурзі.

Тим часом російські посадовці замовили тисячі диппаспортів: хочуть сховатися від санкцій.

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