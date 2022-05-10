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    Події в Україні

    Японія запровадила санкції проти ще 133 росіян

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    Японський уряд розробив розширені санкційні списки 
    фото з відкритих джерел

    Нові обмеження торкнуться 70 компаній

    У Міністерстві закордонних справ Японії оприлюднило розширені санкційні списки проти 133 осіб з Російської Федерації, «ЛДНР» через війну проти України. У список включили 70 компаній. Про це повідомляє Reuters.

    У новий санкційний список увійшли понад 130 осіб, у тому числі прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, ватажки «ЛДНР», а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.

    Крім іншого, Японія ввела ряд експортних санкцій. Був розширений перелік компаній та організацій, що потрапили під санкційні заходи, які, на думку Токіо, пов'язані з оборонним сектором. Наприклад, «Алмаз-Антей» і корпорацію «Тактичне ракетне озброєння».

    Раніше міністр оборони Японії пояснив, чому світу важливо захистити Україну.

    Нагадаємо, 5 травня Японія запровадила нові санкції проти Росії і заморозила активи ще 140 громадян РФ.

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    Теги: росія окупанти Японія санкції війна Україна озброєння окупація Михайло Мішустін #stoprussia
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    Японія запровадила санкції проти ще 133 росіян