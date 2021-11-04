SkyUp отримав дозвіл на польоти в Тель-Авів

У SkyUp вивчають можливість польотів з Києва та Одеси до Тель-Авіва

Донедавна вся квота на маршрутах Київ-Тель-Авів та Одеса-Тель-Авів була розподілена між авіакомпаніями, але не використовувалася

Державіаслужба України дозволила лоукостеру SkyUp вийти на маршрути Київ-Тель-Авів та Одеса-Тель-Авів, на яких обмежена конкуренція, передає avianews.com

Згідно з оприлюдненим наказом №1676 від 29 жовтня, авіакомпанія зможе запустити польоти із частотою до чотирьох разів на тиждень на кожному маршруті вже з 1 листопада.

Однак право на польоти не означає, що SkyUp відкриє рейси найближчим часом. Іноді з отримання дозволу до запуску перельотів може пройти кілька місяців.

У SkyUp повідомили, що зараз вивчають можливість польотів з Києва та Одеси до Тель-Авіва, проте поки що не готові назвати терміни відкриття рейсів та їх частоту.

На даний момент авіакомпанія продає квитки тільки на один рейс до Тель-Авіва – зі Львова. Цей маршрут лоукостер хоче запустити 31 березня 2022 року з частотою раз на тиждень.

Польоти між Україною та Ізраїлем регулюються міжурядовою угодою, яка жорстко регулює кількість польотів між країнами.

Донедавна вся квота на маршрутах Київ-Тель-Авів та Одеса-Тель-Авів була розподілена між авіакомпаніями, але не використовувалася. Це не дозволяло вийти на ці напрямки новим авіаперевізникам.

Через це комісія Державіаслужби на засіданні 28 жовтня анулювала права авіакомпанії Yanair на польоти з Києва до Тель-Авіва та з Одеси до Тель-Авіва з частотою до чотирьох разів на тиждень на кожному маршруті. Таке право регулятор отримав на підставі того, що авіакомпанія не літала лініями понад 12 місяців. Частоти, що звільнилися, комісія передала SkyUp у відповідь на заявку авіаперевізника.

Також напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

До слова, найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер.

Зазначимо, раніше відомий лоукостер Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні. Керівник найбільшого лоукостера Європи прогнозує підписання угоди між Україною та ЄС до кінця 2021 року.