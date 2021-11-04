В Ізраїлі закриваються дитсадки: вихователів не можуть знайти за жодні гроші

Під час коронавірусу дефіцит вихователів досяг піку

У муніципальних дитсадках Тель-Авіва пропонують вихователям 90 шекелів на годину (близько 585 грн), а помічникам вихователя – 55 (близько 357 грн.), що значно більше, ніж у середньому країною, проте все одно не можуть знайти охочих.

Через відсутність персоналу багато дошкільних закладів перебувають під загрозою закриття, а деякі вже закрилися. Про це стало відомо у четвер, 4 листопада.

Дефіцит вихователів та їхніх помічників існував роками, проте під час коронавірусу він досяг піку, бо хтось, не бажаючи ризикувати, пішов на пенсію, хтось відмовився від роботи через небажання вакцинуватись, а хтось просто вважав, що і так важка робота стала ще складнішою під час пандемії.

Дитячим садкам по всій країні сьогодні потрібні сотні вихователів та тисячі помічників вихователів. Але зарплати в муніципальних дитсадках низькі, відповідальність висока, престиж професії сильно втрачено останніми роками.

З цієї причини мало не щодня надходять повідомлення про закриття дитсадків. Останнім у цьому ряду виявився дитсадок "Ніцан" у Гіватаїмі, де через відсутність виховательки, що звільнилася, 35 дітей залишаються вдома. Тимчасово виконувати обов'язки вихователя запропонували її помічниці, але вже не змогли знайти помічницю для помічниці, яка стала вихователькою.

Раніше повідомлялося, що урядом Держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до двох тисяч фахівців з України.

У Києві виникла пожежа у столичному дитсадку: з будівлі було евакуйовано понад сотню осіб.