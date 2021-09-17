Відомий лоукостер готує «агресивну експансію» в Україні

Ryanair готує значне розширення в Україні після угоди про відкрите небо з ЄС

Авіакомпанія Ryanair планує значне розширення у містах України у разі схвалення угоди про відкрите небо з Євросоюзом у найближчі місяці, повідомляє Reuters з посиланням на виконавчого директора компанії Майкла О'Лірі.

Керівник найбільшого лоукостера Європи прогнозує підписання угоди між Україною та ЄС до кінця 2021 року.

«Один з ринків, що я би виокремив, це Україна. Думаю, що ми станемо чільним інвестором в Україні, коли вони приєднаються до європейської угоди про відкрите небо», – заявив він.

Наразі компанія працює у п’яти аеропортах України за двосторонніми маршрутами, проте, додав О’Лірі, в країні є близько 12 потенційних аеропортів для роботи. Перші рейси з України Ryanair запустив у 2018 році.

Зазначається, що трудові мігранти становлять чималий ринок для компанії, яка пропонує у середньому тариф 40 євро за рейс. Крім того, компанія вбачає потенціал у внутрішніх перельотах.

Україна неодноразово заявляла про своє бажання долучитися до угоди про «Відкрите небо».

Основна ідея угоди полягає в зміні українських правил безпеки в авіації відповідно до європейських стандартів. На практиці угода дозволить європейським компаніям без обмежень літати у будь-які аеропорти України, а українським авіаперевізникам - у будь-які аеропорти Європи.

Переговори про укладення угоди між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір почалися ще у 2007 році. Угоду планували підписати у 2014 році, але підписання зірвалося.

Однією з головних перешкод була суперечка Іспанії та Великої Британії за аеропорт Гібралтару. Після Breksit ця перешкода зникла.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що угоду про спільний авіаційний простір з Євросоюзом планують підписати у 2021 році.