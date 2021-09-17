  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Відомий лоукостер готує «агресивну експансію» в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Авіакомпанія Ryanair є найбільшим лоукостером Європи - Відомий лоукостер готує «агресивну експансію» в Україні
    Авіакомпанія Ryanair є найбільшим лоукостером Європи
    фото з відкритих джерел

    Ryanair готує значне розширення в Україні після угоди про відкрите небо з ЄС

    Авіакомпанія Ryanair планує значне розширення у містах України у разі схвалення угоди про відкрите небо з Євросоюзом у найближчі місяці, повідомляє Reuters з посиланням на виконавчого директора компанії Майкла О'Лірі.

    Керівник найбільшого лоукостера Європи прогнозує підписання угоди між Україною та ЄС до кінця 2021 року.

    «Один з ринків, що я би виокремив, це Україна. Думаю, що ми станемо чільним інвестором в Україні, коли вони приєднаються до європейської угоди про відкрите небо», – заявив він.

    Наразі компанія працює у п’яти аеропортах України за двосторонніми маршрутами, проте, додав О’Лірі, в країні є близько 12 потенційних аеропортів для роботи. Перші рейси з України Ryanair запустив у 2018 році.

    Зазначається, що трудові мігранти становлять чималий ринок для компанії, яка пропонує у середньому тариф 40 євро за рейс. Крім того, компанія вбачає потенціал у внутрішніх перельотах.

    Україна неодноразово заявляла про своє бажання долучитися до угоди про «Відкрите небо».

    Основна ідея угоди полягає в зміні українських правил безпеки в авіації відповідно до європейських стандартів. На практиці угода дозволить європейським компаніям без обмежень літати у будь-які аеропорти України, а українським авіаперевізникам - у будь-які аеропорти Європи.

    Переговори про укладення угоди між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір почалися ще у 2007 році. Угоду планували підписати у 2014 році, але підписання зірвалося.

    Однією з головних перешкод була суперечка Іспанії та Великої Британії за аеропорт Гібралтару. Після Breksit ця перешкода зникла.

    Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що угоду про спільний авіаційний простір з Євросоюзом планують підписати у 2021 році.

    Теги: ЄС літак аеропорт авіаперевезення Україна Ryanair
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відомий лоукостер готує «агресивну експансію» в Україні