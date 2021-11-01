Ryanair повернувся до Харкова: перелік рейсів і цін
Популярний бюджетний авіаперевізник з листопада відновлює рейси з Харкова
Ірландський лоукостер Ryanair з початку листопада відновлює рейси через аеропорт Харкова. Про це повідомила пресслужба харківського аеропорту в Facebook.
Ryanair літатиме з Харкова за такими напрямками:
- Вільнюс (Литва) – вильоти по середах і неділях, вартість квитків від 242 гривень
- Варшава Модлін (Польща) – вильоти по середах і неділях, вартість квитків від 242 гривень
- Краків (Польща) – вильоти по понеділках і п'ятницях, вартість квитків від 242 гривень
- Познань (Польща) – вильоти по четвергах і неділях, вартість квитків від 242 гривень
- Мілан Бергамо (Італія) – вильоти по вівторках і суботах, вартість квитків від 242 гривень
- Будапешт (Угорщина) – вильоти по четвергах і неділях, вартість квитків від 242 гривень.
Таким чином, популярний бюджетний авіаперевізник Ryanair літає з п'яти українських аеропортів: «Бориспіль», Львів, Одеса, Харків і Херсон.
До слова, експерти назвали найвигідніший час для покупки квитків.
Як відомо, Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів.
Також Wizz Air планує збільшити в Україні кількість своїх літаків з чотирьох до одинадцяти.
Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.
Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів.
Також нагадаємо, що відомий лоукостер готує «агресивну експансію» в Україні. Наразі компанія працює у п’яти аеропортах України за двосторонніми маршрутами, проте в країні є близько 12 потенційних аеропортів для роботи. Перші рейси з України Ryanair запустив у 2018 році.