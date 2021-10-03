Найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер

До британського міста авіакомпанія буде літати з 5 листопада

До британського міста авіакомпанія буде літати з 5 листопада

Авіакомпанія буде літати за цим маршрутом два рази в тиждень

Лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямий рейс зі Львова до британського міста Манчестер. Літаки авіакомпанії літатимуть до Манчестера з 5 листопада, повідомляють на сайті Avianews.

Згідно з розкладом, авіакомпанія буде літати за цим маршрутом два рази в тиждень – щопонеділка і п'ятниці. Час у дорозі становитиме 3 години.

Як повідомляють, наразі авіаквитки зі Львова в Манчестер є в продажу на рейси до кінця березня 2022 року. Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в одну сторону. Найнижчий тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. Вага ручної поклажі при цьому не обмежений.

Щоб взяти з собою більше ручної поклажі або багаж, потрібно вибрати більш дорогий тариф або оплатити перевезення речей понад безкоштовної норми як додаткову послугу.

Розклад рейсів Манчестер-Львів-Манчестер Ryanair:

Манчестер 16:50 → Львів 21:45, понеділок

Манчестер 7:00 → Львів 11:55, п'ятниця

Львів 22:10 → 23:05 Манчестер, понеділок

Львів 12:20 → 13:15 Манчестер, п'ятниця

До слова, зараз маршрутна мережа зі Львова до Великобританії представлена двома маршрутами: лоукостер Wizz Air літає в лондонський аеропорт Лутон, Ryanair здійснює перельоти в лондонський аеропорт Станстед.

Зазначимо, раніше відомий лоукостер Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні. Керівник найбільшого лоукостера Європи прогнозує підписання угоди між Україною та ЄС до кінця 2021 року.