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    Найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер

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    До британського міста авіакомпанія буде літати з 5 листопада - Найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер
    До британського міста авіакомпанія буде літати з 5 листопада
    Фото з відкритих джерел

    Авіакомпанія буде літати за цим маршрутом два рази в тиждень

    Лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямий рейс зі Львова до британського міста Манчестер. Літаки авіакомпанії літатимуть до Манчестера з 5 листопада, повідомляють на сайті Avianews.

    Згідно з розкладом, авіакомпанія буде літати за цим маршрутом два рази в тиждень – щопонеділка і п'ятниці. Час у дорозі становитиме 3 години.

    Як повідомляють, наразі авіаквитки зі Львова в Манчестер є в продажу на рейси до кінця березня 2022 року. Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в одну сторону. Найнижчий тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. Вага ручної поклажі при цьому не обмежений.

    Щоб взяти з собою більше ручної поклажі або багаж, потрібно вибрати більш дорогий тариф або оплатити перевезення речей понад безкоштовної норми як додаткову послугу.

    Розклад рейсів Манчестер-Львів-Манчестер Ryanair:

    • Манчестер 16:50 → Львів 21:45, понеділок
    • Манчестер 7:00 → Львів 11:55, п'ятниця
    • Львів 22:10 → 23:05 Манчестер, понеділок
    • Львів 12:20 → 13:15 Манчестер, п'ятниця

    До слова, зараз маршрутна мережа зі Львова до Великобританії представлена двома маршрутами: лоукостер Wizz Air літає в лондонський аеропорт Лутон, Ryanair здійснює перельоти в лондонський аеропорт Станстед.

    Зазначимо, раніше відомий лоукостер Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні. Керівник найбільшого лоукостера Європи прогнозує підписання угоди між Україною та ЄС до кінця 2021 року.

    Теги: Манчестер авіаперевезення Велика Британія
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    Найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер