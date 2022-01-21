Соціально значуща екзотика? Страусова ферма отримає дешевий газ від держави

Підприємство з Черкащини отримає газ за пільговою ціною для виробництва екзотичної їжі

15 січня почала діяти постанова уряду про продаж за пільговою ціною 20% газу українського видобутку підприємствам, які виробляють соціально значущі продукти харчування. Проте виявилося, що у списку підприємств, які претендують на дешевий газ, не всі дійсно відповідають критеріям..

Зокрема, у переліку, який було затверджено урядом, наявне зареєстроване у Черкаській області ПП «Український страус», зареєстроване у 2008 році.

Серед видів діяльності цього підприємства – розведення тварин, оптова торгівля живими тваринами, оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами тощо.

З назви підприємства нескладно догадатися, що воно спеціалізується на розведенні страусів.

Варто зазначити, що роздрібна ціна на м’ясо страуса наразі стартує від 250 грн за кг.

За кілограм філе чи стейків делікатесу доведеться віддати 700-800 грн. Яйце страуса станом кінець минулого року коштувало у роздріб від 300 грн за штуку і більше.

скріншот: olx.ua

Яким чином виробник продуктів харчування, які можна вважати елітними, опинився у переліку підприємств, що виробляють соціально значущі продукти харчування, наразі невідомо.

Нагадаємо, 15 січня почала діяти постанова уряду про продаж за пільговою ціною 20% газу українського видобутку підприємствам, які виробляють соціально значущі продукти харчування. Як вже повідомляв «Главком», до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ, потрапило 6803 підприємства.

17 січня Українська енергетична біржа провела перші торги з продажу природного газу власного видобутку, до них були допущені перші 100 виробників соціальних продуктових товарів. Продавці представили 137 лотів, зі стартовими цінами від 6154 до 17770 грн за тис. кубометрів (середня пільгова ціна на газ склала 11,6 тис. грн). Для порівняння ринкові ціни сьогодні в 4-5 разів вищі. Пільги діятимуть для покупців у період карантину, але не довше ніж до 1 травня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що українські виробники скла зупиняють роботу через ціни на газ.

Читайте також: