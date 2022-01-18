Відключення від газу можуть розпочатися вже у лютому

Стало відомо, хто першим може лишитися без палива

За результатами організованої урядом наради Кабмін доручив Міненерго за участю національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та «Оператора газотранспортної системи» підготувати «плановий графік постачання та використання природного газу в розрізі споживачів з визначенням відповідних цінових показників». Графік повинен готуватися щотижня протягом осінньо-зимового періоду та починаючи з 13 січня. Текст протоколу наради із зазначеним вище дорученням опублікував народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.

Він зробив висновок, що під планом поставок мається на увазі графік обмеження споживання енергоносія.

«Остання три доби газу зі сховищ не вистачає і доводиться відбирати мінімум 10 млн «кубів» на добу з труби. Закінчиться це погано, і «Газпром» тільки на це і чекає. Отже, готують споживачів до обмежень. Насамперед – промисловість, щоб у жодному разі не чіпати теплокомуненерго та населення», – висловив думку Кучеренко.

Те, що обмеження стосуватимуться насамперед промисловості, депутат аргументував третім пунктом протоколу, згідно з яким уряд та державні енергокомпанії мали провести до 12 січня зустріч з представниками промпідприємств, щоб виробити «узгоджені шляхи врегулювання питань постачання природного газу» до кінця опалювального сезону.

Із тим, що Олексій Кучеренко «правильно прочитав езопову мову», погодився і енергоексперт Валентин Землянський. Про це пише UBR.ua.

«Я думаю, що йдеться про план обмеження споживання з лютого, коли похолодає. У нас за температурі -10, -15 обсяг споживання становить 160-180 млн куб. м. на добу. Обсяг, який у нас є у сховищах, а також власний видобуток становитимуть 145 млн куб. м. Відповідно, у нас виникатимуть добові дефіцити. Тому їх гаситимуть за рахунок відключення промисловості,» – вважає він.

Експерт зазначає, що запобігти відключенню споживачів можна було б за рахунок імпорту – Кабмін також дав доручення знайти додаткові маршрути постачання природного газу. Проте їх немає, переконаний Землянський.

«Якщо «Нафтогазу» не вдасться домовитися про відновлення віртуального реверсу з РФ, то дефіцит та відключення споживачів – неминуче», – підсумував Землянський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

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