В Україні рекордно зросла собівартість цукру

Через подорожчання газу собівартість виробництва цукру зросла щонайменше на 40%

Через подорожчання газу собівартість виробництва цукру зросла щонайменше на 40% у порівнянні з 2020 роком. Про це повідомили в Національній агенції цукровиків України «Укрцукор».

Обсяг прогнозованого виробництва цукру у поточному сезоні зможе повністю перекрити внутрішню потребу України у продукті. Однак скільки коштуватиме цукор поки не відомо.

«Для цукрових заводів поточний виробничий сезон надзвичайно складний. Особливо через непрогнозовану ситуацію на ринку природного газу. Виробництво цукру з цукрових буряків сезонне і триває в основному 3–4 місяці. На цей час заводам необхідно закупити щонайменше 300 млн куб. м природного газу», – розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови правління «Укрцукору» Назар Михайловин.

За його словами, різке зростання цін на газ спричинило збільшення собівартості, відповідно, може спричинити і збільшення гуртово-відпускних цін на цукор у виробників.

«Сьогодні через відсутність обігових коштів цукрові заводи змушені продавати цукор нижче собівартості, щоб закупити газ. При цьому вони зазнають значних збитків», – додав Михайловин.

Як раніше повідомлялося, експерт пояснив, що ціни на продукти зростатимуть і надалі.

Нагадаємо, попри підвищення мінімалки, українські громадяни стають біднішими.