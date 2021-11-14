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    В Україні рекордно зросла собівартість цукру

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    Різке зростання цін на газ спричинило збільшення собівартості виробництва цукру&nbsp; - В Україні рекордно зросла собівартість цукру
    Різке зростання цін на газ спричинило збільшення собівартості виробництва цукру 
    Фото з відкритих джерел

    Через подорожчання газу собівартість виробництва цукру зросла щонайменше на 40%

    Через подорожчання газу собівартість виробництва цукру зросла щонайменше на 40% у порівнянні з 2020 роком. Про це повідомили в Національній агенції цукровиків України «Укрцукор».

    Обсяг прогнозованого виробництва цукру у поточному сезоні зможе повністю перекрити внутрішню потребу України у продукті. Однак скільки коштуватиме цукор поки не відомо.

    «Для цукрових заводів поточний виробничий сезон надзвичайно складний. Особливо через непрогнозовану ситуацію на ринку природного газу. Виробництво цукру з цукрових буряків сезонне і триває в основному 3–4 місяці. На цей час заводам необхідно закупити щонайменше 300 млн куб. м природного газу», – розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови правління «Укрцукору» Назар Михайловин.

    За його словами, різке зростання цін на газ спричинило збільшення собівартості, відповідно, може спричинити і збільшення гуртово-відпускних цін на цукор у виробників.

    «Сьогодні через відсутність обігових коштів цукрові заводи змушені продавати цукор нижче собівартості, щоб закупити газ. При цьому вони зазнають значних збитків», – додав Михайловин.

    Як раніше повідомлялося, експерт пояснив, що ціни на продукти зростатимуть і надалі.

    Нагадаємо, попри підвищення мінімалки, українські громадяни стають біднішими.

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    Теги: газ продукти ціни
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    В Україні рекордно зросла собівартість цукру