Сьогодні в Україні з'являться нові банкноти: який вигляд вони мають

На лицьовому боці пам'ятних 50 та 1000 гривень нанесено святковий напис «30 років Незалежності України»

Банкноти номіналом 50 та 1000 гривень зроблені за зразком 2019 року, але з додатковими елементами

Нацбанк під кінець 2021 року випустить пам'ятні банкноти номіналами 50 та 1000 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Це останні купюри у цій колекції. Їх вихід запланований на сьогодні, 22 грудня 2021 року. Про це інформує сайт НБУ.

Нові банкноти матимуть на лицьовому боці нанесену символіку до відзначення 30 річниці Незалежності України.

Банкноти зроблені за зразком 2019 року і включають ті самі елементи захисту. Додатково на лицьовому боці пам'ятних 50 та 1000 гривень на місці водяного знаку нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святковий напис «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір при зміні кута нахилу банкноти.

Пам'ятні банкноти Нацбанку є дійсним платіжним засобом України та обов'язкові до прийому без будь-яких обмежень щодо їх номіналу до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та перекази.

Тираж нових 50 та 1000-гривневих банкнот не повідомляється. Такі гроші можна замовити онлайн. Крім того, їх продаватимуть через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку.

Ціна пам'ятної банкноти номіналом 50 гривень становитиме 64 гривні, пам'ятна банкнота номіналом 1000 гривень коштуватиме 1015 гривень.

Нагадаємо, монети номіналом в 1 та 2 гривні змінять дизайн.

Раніше в Україні з’явилася в обігу новорічна монета.

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