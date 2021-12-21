Чи впливає тисяча за вакцинацію на субсидію: відповідь Мінсоцполітики

Щеплені громадяни можуть отримувати кошти за вакцинацію без втрати права на субсидію або зменшення її розміру, наголошує Мінсоцполітики

Громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19, почали отримувати 1 тис. грн за програмою «єПідтримка»

Кошти, отримані за проходження повного курсу вакцинації від Covid-19 в межах програми «єПідтримка», не впливають на призначення субсидії. Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики у Facebook.

«Наразі громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19, почали отримувати кошти в сумі 1 тисячі гривень за програмою «єПідтримка». Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах», – пояснюють у відомстві.

Таким чином, наголошують у Мінсоцполітики, щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.

Зазначимо, українці за два дні витратили за програмою «Єпідтримка» 134 млн грн.

Читайте також інструкцію, як перевірити онлайн наявність та розмір субсидії. Раніше Шмигаль назвав середній розмір субсидії в опалювальний сезон.

Нагадаємо, цього року більшості домогосподарств в Україні субсидію на житлово-комунальні послуги перепризначали автоматично. Проте є й винятки.

Також міністерка Лазебна заявила, що не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї. Також відомо, що субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що в поточному році субсидія призначається, виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Підвищені нормативи будуть діяти тільки в разі введення в регіоні червоного рівня карантину.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».