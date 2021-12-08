Спиртзавод на Львівщині пішов з молотка за рекордні 333 млн грн

Вузлівський спиртзавод розташований за 10 км від Радехова і перебуває у стані ліквідації

Вузлівський спиртзавод розташований за 10 км від Радехова і перебуває у стані ліквідації

Стартова ціна заводу становила 21 мнн грн

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вузлівський спиртзавод у Львівській області за 333 млн грн. Про це йдеться на сайті Prozorro.Sale.

У ході торгів ціна спиртзаводу зросла у 16 разів, зі стартових 21 млн грн до 333 млн грн.

Це найвища ціна, заплачена за спиртзаводи з початку приватизації об'єктів держкорпорації Укрспирт з жовтня 2020 року. Попередній рекорд у 234 млн грн зафіксовано під час продажу Вишняківського спиртзаводу в Полтавській області. Проте інвестор відмовився платити за придбаний актив і ФДМ його перепродував ще тричі.

Переможцем аукціону щодо заводу на Львівщині стало ТОВ «Гольцварен». За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром компанії є львівський підприємець Богдан Страшевський. Статутний капітал підприємства складає 440 000 грн.

Друге місце у торгах зайняло ТОВ «Ассетс Кепітал». Ця компанія пропонувала за спиртзавод удвічі меншу суму – 150 млн грн.

Місце провадження діяльності розташоване у місті Радехів Львівської області. На покупку спиртзаводу претендувало сім учасників торгів.

Процес приватизації буде вважатися завершеним після того, як переможець аукціону підпише протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу та здійснить розрахунок. У разі відмови підписувати договір, таке право перейде саме до «Ассетс Капіталу».

Нагадаємо, Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

Як повідомлялося, 5 жовтня Фонд держмайна продав Новоборовицький спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за понад 60 млн грн.