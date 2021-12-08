Продаж унікального заводу готується під нардепа зі «Слуги народу» – журналіст

Аукціон має ознаки «підлаштування» під конкретного покупця

Фонд держмайна найближчими днями планує продати одне з великих державних підприємств – Геройський солезавод, що на Херсонщині. Основним претендентом на його придбання є народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив журналіст та депутат Київської облради Володимир Горковенко.

Журналіст уточнив, що продаж заводу може і не відбутися, адже те, що коїться навколо підприємства, має ознаки банального «збивання» аукціону (коли підставні компанії виграють в аукціоні, але у подальшому не виконують своїх зобов'язань із купівлі підприємств – «Главком»). Подібне із Геройським солезаводом вже сталося кілька місяців тому.

За словами Горковенка, минулого разу аукціони про продаж підприємства було оголошено у вересні. А уже 1 листопада підприємство «купили» компанії, підконтрольні Ковальову. При цьому підприємство нардепа «ЛК-АГРО» запропонувало за держкомпанію 45 млн грн, а його «конкурент», підставна компанія для створення видимості конкуренції – лише на 1 копійку менше – 44999999,99 грн.

За його словами, тоді жодна з компаній так і не заплатила за завод. На думку Горковенка, «слуга народу» міг вирішити, що йому немає сенсу платити гроші за підприємство, яке він і так контролює.

«Що і не дивно, бо цей «слуга народний» контролює підприємство у державному статусі. Директор ДП «Геройський солезавод» Дмитро Бухтіяров не приховує своїх дружніх відносин з Ковальовим, захищаючи його у коментарях на фейсбуці. А сам Ковальов надсилає депутатські запити аби не допустити поновлення на посаді попереднього керівника. При таких розкладах аукціон краще збивати», – пояснив журналіст.

Володимир Горковенко підсумував, що уважно слідкуватиме «за руками Олексія Ковальова».

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