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    Економіка та фінанси

    Фонд держмайна продає спиртзавод на Львівщині

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    На Львівщині з аукціону продадуть Вузлівський спиртзавод - Фонд держмайна продає спиртзавод на Львівщині
    На Львівщині з аукціону продадуть Вузлівський спиртзавод
    фото: Фонд держмайна

    Стартова ціна Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту становить 21 076 368 грн

    8 грудня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації Вузлівського спиртового заводу держпідприємства «Укрспирт» за понад 21 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

    За даними Фонду держмайна, стартова ціна Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту становить 21 076 368 грн.

    Об'єкти приватизації Вузлівського спиртзаводу розташовані на земельних ділянках 12,7 га в селі Вузлове та місті Радехів Львівської області.

    фото: Фонд держмайна
    фото: Фонд держмайна

    Переможець прозорих торгів отримає у власність вуглекислотний і ферментний цехи, будівлю головного корпусу, спиртопідвал, депо, електропідстанцію та іншу нерухомість підприємства загальною площею 12 тис. м².

    З 15 жовтня 2020 року в Україні почалася приватизація підприємств спиртової галузі. Загалом на приватизацію держава виставить 41 місце провадження діяльності та ще 37 об’єктів, що входять до держпідприємства «Укрспирт».

    Нагадаємо, Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

    Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

    До слова, 12 жовтня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації Борщівського МПД і зберігання спирту на Тернопільщині.

    Як повідомлялося, 5 жовтня Фонд держмайна продав Новоборовицький спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за понад 60 млн грн.

    Теги: приватизація нерухомість Укрспирт завод держава майно
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    Фонд держмайна продає спиртзавод на Львівщині