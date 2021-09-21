Співробітники Мінцифри цього року отримають зарплату в е-гривні

Національний банк України почав досліджувати можливість випуску власної цифрової валюти (CBDC) – е-гривні ще у 2016 році

Національний банк України почав досліджувати можливість випуску власної цифрової валюти (CBDC) – е-гривні ще у 2016 році

Повноцінний запуск е-гривні очікується не раніше, ніж наприкінці 2022 року

Заробітна плата співробітникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні буде виплачена вже у 2021 році. Пілотний проект реалізують Мінцифри та Національний банк України, йдеться у заяві директора Департаменту стратегії і розвитку НБУ Арсена Макарчука.

«Є чітке бажання в якості пілотного проекту вже цього року виплатити зарплати працівникам Мінцифри в е-гривні», - сказав він.

При цьому він зазначив, що це пілотний проєкт. «Фактично є обмежена можливість використання цього інструменту», - додав Макарчук.

Макарчук також повідомив, що повноцінний запуск е-гривні очікується не раніше, ніж наприкінці 2022 року.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату у віртуальній гривні.

Е-гривня – це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейна, але це не робить її криптовалютою. Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій шляхом відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу. Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжним дорученням, платіжним карткам та електронним грошам.

У Національного банку України вже є проєкт такої валюти – це е-гривня, її вже тестували в 2016-18 роках. Нещодавно Нацбанк вирішив зосередитися на трьох варіантах використання е-гривні:

е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із можливістю здійснення цільових соціальних виплат;

е-гривня для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);

е-гривня для транскордонних платежів.

Нагадаємо, 4 січня, Міністерство цифрової трансформації України та неприбуткова організація Stella Development Foundation (SDF), яка працює у сфері криптовалют, підписали меморандум про співпрацю. У його межах сторони працюватимуть над впровадженням віртуальних активів і цифрової валюти в Україні.

Як повідомлялося, НБУ визначив три варіанти використання е-гривні.

Також нагадаємо, що незабаром в Україні випустять банківські картки для криптовалютних розрахунків.

Додамо, що Україна легалізує криптовалюту. Рада прийняла відповідний закон.