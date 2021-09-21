Марченко знайшов пояснення повільному зростанню мінімальної зарплати

З жовтня 2022 року мінімальна зарплата зросте лише на 200 грн

Швидке зростання мінімальної зарплати може призвести до прискорення інфляції. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю «Українському радіо».

У такий спосіб член уряду прокоментував зниження темпів зростання мінімальної зарплати у проєкті бюджету на 2022 рік.

Він нагадав, що зараз мінімальна зарплата в Україні – 6 тис. грн, із січня 2022 року її підвищать до 6,5 тис., а із жовтня – 6,7 тис. грн.

«Бюджет формується по календарю, але економіка так не живе. Ці цифри ретельно прораховані, і під них є база розрахунків. Тут важливо не нашкодити. Підвищувати мінімальну заробітну плату треба акуратно, з урахуванням макроекономічних факторів, з урахуванням рівня споживання і того, що бізнес повинен мати можливість платити такі заробітні плати, і з урахуванням на рівень інфляції», – сказав міністр.

Марченко заявив, що швидке зростання мінімальної зарплати є інфляційним чинником, тому уряд «буде підходити обережно» до цього питання.

«Я пам'ятаю, що минулого року було багато критики з боку бізнесу, який змушують платити високу заробітну плату. У минулому році був прихильником цього рішення, тому що це було обґрунтовано, але в цьому році, після перерахування, вважаємо, що запропонований темп є достатнім. У цьому році стався суттєвий приріст, але це не значить, що він має бути таким кожного року. Це значить, що ми не дбаємо про економіку взагалі, а думаємо тільки про один показник – мінімальну заробітну плату. Ми можемо собі дозволити саме такий ріст», – сказав глава мінфіну.

Як відомо, 15 вересня уряд затвердив держбюджет–2022. Оприлюднено його основні показники.

Днями Світовий банк дав Україні пораду щодо накопичувальних пенсій.

Напередодні фахівці розповіли, скільки в Україні приватних пенсійних фондів і скільки вони платять учасникам.

Тим часом радник глави Офісу президента України, колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави та самим збирати гроші.

Крім того, міністр фінансів розповів, кому з українців розраховувати на пенсію взагалі не варто.

Згодом міністр фінансів пояснив свою скандальну заяву про пенсії

Також названо країни, де найкраще живеться пенсіонерам.

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