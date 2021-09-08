Україна легалізує криптовалюту. Рада прийняла закон

Законопроєкт про легалізацію криптовалюти підтримало 276 депутатів

Верховна Рада підтримала у другому читанні проєкт закону №3637 «Про віртуальні активи», який покликаний врегулювати ринок криптовалют та інших віртуальних активів в Україні. Відповідне рішення 8 вересня підтримали 276 народних обранців.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його актуальність обумовлена тим, що ринок віртуальних активів в Україні фактично вже є сформованим та існує протягом кількох років, але перебуває повністю поза межами правового поля держави.

«Відтак ринок віртуальних активів потребує належного законодавчого врегулювання, яке покликане не лише надати можливість учасникам суспільних правовідносин розпоряджатись такими об’єктами, але й забезпечити баланс інтересів учасників ринку та сприяти надходженню інвестицій в Україну», – йдеться у її тексті.

Зокрема, законопроєкт визначає правовий статус та вимоги до постачальників послуг, пов'язаних із віртуальними активами, через проходження процедур державної реєстрації щодо зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів, обмін такими активами та їхній переказ, участь і надання фінансових послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів. Також окреме регулювання передбачене для віртуальних активів, забезпечених фінансовими інструментами – державним органом, що регулює введення в обіг та обіг такого віртуального активу виступає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Як зазначив на своєму Telegram-каналі міністр цифрової інфраструктури Михайло Федоров, завдяки ухваленню законопроєкту Україна фактично легалізувала віртуальні активи.

«В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 мільярд гривень. Але все це перебуває у тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не платяться податки. Ми створюємо топову юрисдикцію, де у криптокомпаній будуть прозорі умови взаємовідносин з державою, зручна робота з регулятором і вигідне оподаткування», – написав він.

За словами міністра, завдяки закону будуть створені вигідні умови, які дозволять компаніям реєструватися в Україні, а не за кордоном.

«При цьому бюджет зможе отримувати податки, а підприємці почуватимуться захищеними», – зазначив він.

Федоров нагадав, що нині лише кілька країн світу легалізували криптоактиви, серед яких – Німеччина, Люксембург та Сінгапур.

«Ухвалений сьогодні законопроєкт – базовий. Зараз працюємо над законопроєктом про внесення змін у Податковий кодекс України. Він врегулює питання оподаткування учасників ринку віртуальних активів. Після його прийняття ми зможемо запустити ринок віртуальних активів», – підсумував міністр.

До слова, напередодні курс біткоїна знову обвалився.

Тим часом перша країна світу офіційно визнала біткоїн засобом платежу.