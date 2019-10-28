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    Оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді

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    <p>Ймовірне місце укриття Абу Бакра аль-Багдаді</p> - Оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді

    Ймовірне місце укриття Абу Бакра аль-Багдаді

    На відео можна побачити уламки будівель і господарських споруд

    Журналісти турецького агентства «Анадолу» побували в районі, де американські військові ліквідували ватажка терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

    На оприлюдненому відео можна побачити уламки будівель і господарських споруд. Імовірно, там знаходилося укриття ватажка ІДІЛ.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

    Терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.

    ІДІЛ США Сирія тероризм військові укриття Ісламська держава
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