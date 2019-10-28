Оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді
Ймовірне місце укриття Абу Бакра аль-Багдаді
На відео можна побачити уламки будівель і господарських споруд
Журналісти турецького агентства «Анадолу» побували в районі, де американські військові ліквідували ватажка терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.
На оприлюдненому відео можна побачити уламки будівель і господарських споруд. Імовірно, там знаходилося укриття ватажка ІДІЛ.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.
27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.
Терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.