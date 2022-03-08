США вже цього тижня розглянуть заборону на імпорт нафти з РФ

Російська нафта може потрапити під санкції Європи та США

Європа не поспішає відмовлятися від російського газу та нафти

Конгрес США цього тижня розгляне законопроєкт про заборону імпорту нафти з Росії. Про це пише видання Politico.

За даними американського видання, лідер демократичної більшості у палаті представників США Стіні Хойєр, йдучи із зустрічі представників Демократичної партії у палаті, заявив, що подібний проєкт опиниться на розгляді Конгресу вже «цього тижня».

Раніше офіційний представник Білого дому Джен Псакі заявила, що влада США поки не ухвалювала жодного рішення щодо заборони на імпорт російської нафти. За її словами, президент США Джо Байден обговорював це питання з європейськими лідерами у понеділок, 7 березня.

6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Сполучені Штати зараз ведуть активну дискусію з партнерами з Європи щодо можливості заборони постачання російської нафти. Він зазначив, що США ведуть переговори з європейськими союзниками з метою скоординувати кроки щодо накладення заборони імпорту російської нафти.

Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що, незважаючи на заклики, Європа не зупинить закупівлю та споживання російського газу та нафти.

Читайте також: