Україна закликає Захід видворити Росію і Білорусь із МВФ та Світового банку

«Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна», – наголосив Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо припинення членства Росії й Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку.

«Ці дві країни порушили свої зобов’язання та спрямували свою політику на війну. У листі наводимо чіткі аргументи і посилаємось на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна. Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат», – йдеться у заяві Шмигаля.

Він попросив країни Групи семи про підтримку «в започаткуванні й реалізації процедури щодо призупинення операцій МВФ і групи Світового банку з Росією і Білоруссю та припинення їх членства в цих організаціях».

Як відомо, країни G7 відмовляться від російського газу.

Глави зовнішньополітичних відомств країн G7 у п’ятницю, 4 березня, провели обговорення ситуації в Україні, а також скоординували кроки у відповідь на російську агресію.

Нагадаємо також, що понад 70 світових компаній йдуть із РФ: список.

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