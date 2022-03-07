Джонсон розповів про перспективи відмови від російського газу і нафти

Британський прем'єр підкреслив, позбавитися від залежності російських нафтопродуктів та газу нині є головним завданням для Євросоюзу

Незважаючи на заклики, Європа не зупинить закупівлю та споживання російського газу та нафти. Таку думку висловив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсо під час пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади.

Джонсон наголосив, що Британія не має залежності від російської нафти та газу, на відміну від інших європейських країн, однак він все одно підтримує позицію колег, які вирішили вивести закупівлю нафти й газу з-під санкцій. Окрім цього, британський прем'єр підкреслив, позбавитися від залежності російських нафтопродуктів та газу нині є головним завданням для ЄС.

«Ми маємо розуміти, що неможливо за одну ніч позбавитися залежності від нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі...Має бути перехідний період, ми маємо шукати постачальника і шукати заміну (нафти і газу)», – сказав прем’єр Британії.

До слова, ціна газу в Європі в понеділок, 7 березня, зросла до $3 тис. за тисячу кубометрів. Газ дорожчає, оскільки США і ЄС обговорюють можливості ембарго на російські енергоносії.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 9% у понеділок, 7 березня, досягнувши найвищого рівня з 2008 року. У перші кілька хвилин торгів у понеділок обидва еталони підскочили до найвищого рівня з липня 2008 року: Brent – 139,13 долара, а WTI – 130,50 долара.

Нагадаємо, палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти, а Конгрес збирається виділити Україні допомогу у розмірі 10 млрд доларів. Як раніше повідомлялося, ціна на нафту марки Brent стрімко зросла, ненадовго сягнувши позначки $139 за баррель.