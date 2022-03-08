Японія ввела санкції проти російських і білоруських громадян і компаній

Японія ввела нові санкції проти Росії через війну з Україною

У санкційному списку – олігархи, пропагандисти та високопосадовці

Японія, в якої вже розпочався день 8 березня, запровадила санкції проти громадян та компаній Росії та Білорусі. Усі вони причетні до оточення президента РФ. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.

Зокрема, в російський список санкцій увійшли дві компанії та 20 осіб. Серед них:

прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,

перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,

заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак,

голова Чечні Рамзан Кадиров,

олігархи-брати Ротенберги,

олігарх Геннадій Тимченко,

олігарх Алішер Усманов,

«Агентство інтернет-досліджень»,

ПВК «Вагнер».

Японія також заборонила постачати до Росії нафтопереробне обладнання.

У білоруському списку санкцій - 12 фізичних осіб, а також 10 компаній та організацій.

Також Токіо вводить заборону на експорт щодо міноборони Білорусі, включаючи збройні сили, органи правопорядку, розвідувальні організації.

Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти, а Конгрес збирається виділити Україні допомогу у розмірі 10 млрд доларів.

Зазначимо, Польща вважає, що лише повне ембарго на всі енергоносії з Росії може зупинити війну РФ проти України.

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