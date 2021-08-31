Ринок землі: скільки продали за два місяці та де – найбільше

Стала відома кількість проданих гектарів

В Україні з 1 липня (запуску ринку сільгоспземлі) зареєстровано 10 683 угоди купівлі-продажу земельних ділянок. Всього було продано майже 23 тисячі гектарів. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства з питань цифрового розвитку Тарас Дзьоба під час пресконференції «Два місяці ринок землі – перші результати», передає Укрінформ.

За його словами, темпи продажу землі набирають обертів. Станом на кінець липня було продано в цілому близько 6,5 тисячі гектарів. До кінця серпня – близько 23 тисяч гектарів.

«Тепер же щодня реєструється в середньому по 200 угод. Середній розмір земельної ділянки – приблизно два гектари, що відповідає середньому розміру земельного паю в Україні», – зазначив Дзьоба.

Найбільше угод (понад 1000) укладено у Полтавській області, де змінили власників майже 2700 гектарів. На другому місці Харківщина – 684 угоди (2 616 га). На третьому – Кіровоградська область, 555 угод (2074 га).

Як відзначили в МінАП, серед нових власників – приблизно 4400 унікальних покупців.

Нагадаємо, 1 липня в Україні відкрився ринок землі сільськогосподарського призначення. До 2024 року купувати ділянки можуть тільки фізичні особи – громадяни України з обмеженням в 100 гектарів в одні руки.

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