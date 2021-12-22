Обсяги кешбеку за два роки зросли втричі – Нацбанк

85% кешбеку забезпечували три банки в Україні

Три банки сконцентрували 85% загального обсягу «кешбеків» і повертали клієнтам понад третину обсягу заробленого інтерчейнджу. Про це йдеться у «Звіті про фінансову стабільність» НБУ.

«У 2021 році ця комісія (інтерчейндж – авт.) зосередилася в кількох банках-емітентах, для яких вона є істотним джерелом комісійних доходів. Вони агресивно нарощували обсяги споживчого кредитування та відповідно кількість платіжних карток, проте не мали широкої мереж терміналів», – говориться у звіті. Для заохочення клієнтів вони повертали частину зароблених комісій клієнтам у вигляді «кешбеків», обсяг яких за останні два роки зріс більш як утричі.

У Нацбанку попереджають, що поступове зниження комісії інтерчейндж, нещодавно розпочате міжнародними платіжними системами (МПС), найбільше позначиться на роботі саме цих фінустанов.

«Пристосування учасників ринку до нових умов має змінити структуру комісійних доходів і тимчасово сповільнить їхнє зростання», – зазначається у звіті, додаючи, що окремі банки компенсують зниження інтерчейнджу зменшенням «кешбеків», що вже розпочалося останніми тижнями.

Нацбанк не називає банки. Сайт «Мінфін» вказує, що мова у першу чергу про «Універсал банк», на базі якого працює віртуальний monobank. Другий – ймовірно, «Альфа-банк», а третій – ПУМБ.

Втім, як стало відомо днями, банки почали відмовлятися від надання клієнтам кешбеку на рівні 5-10%. Причиною цього є перегляд комісій, які встановлюють платіжні системи Visa та MasterCard. При цьому в самих банках висловлюють відкрите невдоволення ситуацією, що склалася.

Зміна ставок по кешбеку пов’язана зі зменшенням комісій, які встановлюють платіжні системи Visa та MasterCard. Ці комісії стягуються при розрахунку у торговій точці та частково надходять банку, який випустив платіжну картку. Таким чином банк і фінансує кешбек для клієнтів.

Тобто, кешбек в Україні став масовим продуктом виключно завдяки високим комісіям платіжних систем. У банках впевнені, що тепер кешбек в Україні пропонуватиметься в тому ж вигляді, що і в Європі та США:

як послуга для преміум-карт;

як партнерська програма з окремими торговими точками.

Можливо, банки шукатимуть нові інструменти заохочення клієнтів замість втрачених кешбеків.

Зазначимо, що цьогоріч українські банки встановили рекорд прибутковості. У січні – листопаді 2021 року банки отримали 65,7 млрд грн чистого прибутку, що в півтора раза більше, ніж торік.

Також нагадаємо, що сьогодні в Україні з'являться нові банкноти: який вигляд вони мають.

Додамо, що Нацбанк розповів, як працюватимуть банки на новорічні свята.