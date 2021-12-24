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    Економіка та фінанси

    Нацбанк зареєстрував двох страхових брокерів

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    Два страхові брокери поповнили ринок фінансових послуг - Нацбанк зареєстрував двох страхових брокерів
    Два страхові брокери поповнили ринок фінансових послуг
    фото з відкритих джерел

    НБУ включив до держреєстру страхових та перестрахових брокерів ТОВ «Брокера» та ТОВ «Вибір страховий брокер»

    Національний банк зареєстрував двох страхових брокерів і видав ліцензію фінкомпанії на переказ коштів у гривні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    НБУ включив до держреєстру страхових та перестрахових брокерів ТОВ «Брокера» та ТОВ «Вибір страховий брокер».

    Нацбанк також видав ФК «Бі.Мані» ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

    Фінкомпанія була внесена до держреєстру фінустанов 27 листопада 2020 року та вже має 4 ліцензії: на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, надання гарантій, послуг з факторингу та з фінансового лізингу.

    Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив такі рішення 22 грудня.

    Перевірити чинні ліцензії фінансових установ можна на сайті Національного банку України: небанківської фінансової установи – за посиланням, юридичної особи-лізингодавця – за посиланням.

    Зазначимо, що цьогоріч українські банки встановили рекорд прибутковості. У січні – листопаді 2021 року банки отримали 65,7 млрд грн чистого прибутку, що в півтора раза більше, ніж торік.

    Теги: Національний банк банк НБУ
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    Нацбанк зареєстрував двох страхових брокерів