Нацбанк зареєстрував двох страхових брокерів

НБУ включив до держреєстру страхових та перестрахових брокерів ТОВ «Брокера» та ТОВ «Вибір страховий брокер»

Національний банк зареєстрував двох страхових брокерів і видав ліцензію фінкомпанії на переказ коштів у гривні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ включив до держреєстру страхових та перестрахових брокерів ТОВ «Брокера» та ТОВ «Вибір страховий брокер».

Нацбанк також видав ФК «Бі.Мані» ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Фінкомпанія була внесена до держреєстру фінустанов 27 листопада 2020 року та вже має 4 ліцензії: на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, надання гарантій, послуг з факторингу та з фінансового лізингу.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив такі рішення 22 грудня.

Перевірити чинні ліцензії фінансових установ можна на сайті Національного банку України: небанківської фінансової установи – за посиланням, юридичної особи-лізингодавця – за посиланням.

Зазначимо, що цьогоріч українські банки встановили рекорд прибутковості. У січні – листопаді 2021 року банки отримали 65,7 млрд грн чистого прибутку, що в півтора раза більше, ніж торік.