  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки коштів влада витратила на боротьбу з Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На доплати силовикам та прикордонникам витратили менше мільярда гривень - Стало відомо, скільки коштів влада витратила на боротьбу з Covid-19
    На доплати силовикам та прикордонникам витратили менше мільярда гривень
    фото з відкритих джерел

    Найбільше коштів пішло на зарплату лікарям

    За 11 місяців 2021 року з держбюджету витратили 34,7 млрд грн із передбачених 43,7 млрд грн на протидію пандемії Covid-19. Найбільше коштів — 17,8 млрд грн пішло на зарплату лікарям та проведення щеплень населенню.

    «На оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з Covid-19, та послуг з вакцинації населення від Covid-19 – 17,8 млрд грн; на закупівлю вакцин від Covid-19 – 9,8 млрд гривень. Також Україна вже отримала безоплатно 11,2 млн доз вакцин від міжнародних партнерів», – йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

    За даними відомства, на забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування витратили 584 млн грн.

    На соціальні виплати населенню в умовах карантину спрямували 2,9 млрд грн. Водночас на боротьбу з коронавірусом у закладах освіти витратили 18,3 млн грн.

    На доплати силовикам та прикордонникам витратили менше мільярда гривень.

    Читайте також:
    Теги: гроші фінанси влада населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, скільки коштів влада витратила на боротьбу з Covid-19