Стало відомо, скільки коштів влада витратила на боротьбу з Covid-19

На доплати силовикам та прикордонникам витратили менше мільярда гривень

Найбільше коштів пішло на зарплату лікарям

За 11 місяців 2021 року з держбюджету витратили 34,7 млрд грн із передбачених 43,7 млрд грн на протидію пандемії Covid-19. Найбільше коштів — 17,8 млрд грн пішло на зарплату лікарям та проведення щеплень населенню.

«На оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з Covid-19, та послуг з вакцинації населення від Covid-19 – 17,8 млрд грн; на закупівлю вакцин від Covid-19 – 9,8 млрд гривень. Також Україна вже отримала безоплатно 11,2 млн доз вакцин від міжнародних партнерів», – йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

За даними відомства, на забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування витратили 584 млн грн.

На соціальні виплати населенню в умовах карантину спрямували 2,9 млрд грн. Водночас на боротьбу з коронавірусом у закладах освіти витратили 18,3 млн грн.

На доплати силовикам та прикордонникам витратили менше мільярда гривень.

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