Глава Нацбанку оцінив інфляційні ризики від тисячі Зеленського

Згідно з розрахунками НБУ, вплив виплати тисячі Зеленського на показник річної інфляції оцінюється до 0,1%

На першому етапі на виплати спрямують 8 млрд грн

Виплата тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу не матиме ефекту на інфляцію в Україні. Про це розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв'ю Liga.net.

Він нагадав, що на першому етапі на виплати спрямують 8 млрд грн.

«Це не той обсяг програми, який може істотно впливати на інфляцію, тому що тисяча гривень на людину не зможе суттєво стимулювати і без того високий споживчий попит. Також варто враховувати, що витратити ці кошти можна буде лише на окремі види послуг, які є недостатньо завантаженими зараз та займають дуже незначну частку у споживчому наборі», – пояснив Шевченко.

Згідно з розрахунками НБУ, вплив виплати тисячі Зеленського на показник річної інфляції оцінюється до 0,1%.

Нагадаємо, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу».

До слова, власник «Нової пошти» засудив українців, які беруть «Вовину тисячу».

Також обурений нардеп порадив владі видавати «Вовину тисячу» квитками на «Квартал 95» (відео).

Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.