В Україні вводяться в обіг монети незвичайної форми (фото)

Тематика монет – Україна часів козацтва

В Україні вводяться в обіг нові монети номіналом у 10 гривень. Вони матимуть незвичайну ромбоподібну форму. Монети з'являться в обігу під завісу року, що минає – з 30 грудня. Про це інформує Нацбанк.

Нацбанк запускає в обіг чотири різновиди нових 10-гривневих монет, об'єднаних загальною тематикою – Україна часів козацтва. Монети виготовлені зі срібла. Набір із чотирьох монет, виконаний у сувенірній упаковці, отримав назву «Козацькі клейноди». Упаковка виконана у вигляді дерев'яного футляра із флоковим покриттям.

Назва серії розкриває її тематику. На монетах буде зображено клейноди (атрибут влади) чотирьох уславлених українських гетьманів – Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського. В епоху козацтва клейноди були символом гетьманської влади.

«Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар тощо. Саме гетьманські печатки – невід’ємні атрибути влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до присмерку й уособлюють потужні історичні пласти», – йдеться у повідомленні Нацбанку.

У НБУ вирішили створити цю серію монет, аби ще раз нагадати нащадкам про славне історичне минуле України, уособленням якого була козацька держава, яка ввібрала в себе елементи демократії, а також гордість і непохитність українського духу.

Який вигляд мають нові монети

На аверсі монет, що розглядаються як ромб, а не як квадрат, розташований нинішній герб України, а під ним напис «Україна». Номінал монети знаходиться на трьох монетах з лівого боку, а на одній – із правого. Внизу – рік, у якому монета була викарбувана, а також позначення металу, його проба та логотип банкнотно-монетного двору НБУ. По центру кожної монети можна побачити козака Мамая, а також козацькі клейноди та елементи зброї тієї доби. На реверсі монет розташовані гетьманські печатки, покриті локальною позолотою, а також є напис «Козацькі клейноди».

Маса срібла у цих монетах становить 124,4 грами. Футляри для них виготовлені у двох версіях. Загальний тираж наборів невеликий – лише 2 тис. екземплярів. Вартість такого набору поки що невідома.

Нагадаємо, Нацбанк під кінець 2021 року випустив пам'ятні банкноти номіналами 50 та 1000 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Це останні купюри у цій колекції. Їх вихід відбувся 22 грудня 2021 року.

Як стало відомо, монети номіналом в 1 та 2 гривні змінять дизайн.

Раніше в Україні з’явилася в обігу новорічна монета.

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