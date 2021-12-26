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    Нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня

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    У деяких областях вартість доставки газу зросла майже вдвічі - Нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня
    У деяких областях вартість доставки газу зросла майже вдвічі
    фото з відкритих джерел

    Найбільше вартість доставки зросла на Чернігівщині, Закарпатті та Харківщині

    В Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це свідчать матеріали комісії до засідання 22 грудня.

    Так, виходячи з рішення НКРЕКП, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів «Чернівцігаз» – 2,57 грн за кубометр (з ПДВ), «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Лубнигаз», «Миколаївгаз», АТ «Тисменицягаз», а також «Харківгаз» – 2,39 грн.

    А ось мінімальна вартість встановлена для клієнтів «Київгазу» – 0,38 грн за кубометр (з ПДВ) і «Харківміськгаз» – 0,52 грн.

    Тарифи з 1 січня 2022 року виглядатимуть наступним чином (грн за 1 м3 на місяць з ПДВ):

    • АТ «Вінницягаз» – 1,76;
    • АТ «Волиньгаз» – 1,57;
    • ПрАТ «Гадячгаз» – 1,99;
    • АТ «Дніпрогаз» – 0,90;
    • АТ «Дніпропетровськгаз» – 1,26;
    • АТ «Донецькоблгаз» – 1,18;
    • АО «Житомир» – 1,70;
    • АО «Закарпатгаз» – 1,99;
    • АО «Запорожгаз» – 0,92;
    • АО «Ивано-Франковскгаз» – 1,86;
    • АТ «Київгаз» – 0,32;
    • АТ «Київоблгаз» – 1,49;
    • ВАТ «Кіровоградгаз» – 1,49;
    • ПрАТ «Коростишівгаз» – 1,82;
    • ПрАТ «Кременчукгаз» – 0,46;
    • АТ «Криворіжгаз» – 0,53;
    • ПАТ «Лубнигаз» – 1,99;
    • 18 АТ «Луганськгаз» – 1,57;
    • АТ «Львівгаз» – 1,69;
    • ПАТ «Маріупольгаз» – 1,45;
    • ПрАТ «Мелітопольгаз» – 1,84;
    • АТ «Миколаївгаз» – 1,99;
    • АТ «Одесагаз» – 1,09;
    • АТ «Полтавагаз» – 1,76;
    • АТ «Рівнегаз» – 1,54;
    • АТ «Сумигаз» – 1,34;
    • ПрАТ «Тернопільгаз» – 1,75;
    • ПрАТ «Тернопільміськгаз»– 0,80;
    • АТ «Тисменицагаз» – 1,99;
    • ПрАТ «Уманьгаз» – 1,95;
    • АТ «Харківгаз» – 1,99;
    • АТ «Харківміськгаз» – 0,43;
    • АТ «Херсонгаз» – 1,62;
    • АТ «Хмельницькгаз» – 1,54;
    • АТ «Черкасигаз» – 0,57;
    • АТ «Чернівцігаз» – 2,14;
    • АТ «Чернігівгаз» – 1,76;
    • ПрАТ «Шепетівкагаз» – 1,07;
    • ПрАТ НГХП «Сірка» – 1,21;
    • ДП «Кременецьке УПРГ» – 1,36.

    Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

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    Теги: газ тарифи Нафтогаз України населення
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    Нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня