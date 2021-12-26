Нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня

Найбільше вартість доставки зросла на Чернігівщині, Закарпатті та Харківщині

В Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це свідчать матеріали комісії до засідання 22 грудня.

Так, виходячи з рішення НКРЕКП, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів «Чернівцігаз» – 2,57 грн за кубометр (з ПДВ), «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Лубнигаз», «Миколаївгаз», АТ «Тисменицягаз», а також «Харківгаз» – 2,39 грн.

А ось мінімальна вартість встановлена для клієнтів «Київгазу» – 0,38 грн за кубометр (з ПДВ) і «Харківміськгаз» – 0,52 грн.

Тарифи з 1 січня 2022 року виглядатимуть наступним чином (грн за 1 м3 на місяць з ПДВ):

АТ «Вінницягаз» – 1,76;

АТ «Волиньгаз» – 1,57;

ПрАТ «Гадячгаз» – 1,99;

АТ «Дніпрогаз» – 0,90;

АТ «Дніпропетровськгаз» – 1,26;

АТ «Донецькоблгаз» – 1,18;

АО «Житомир» – 1,70;

АО «Закарпатгаз» – 1,99;

АО «Запорожгаз» – 0,92;

АО «Ивано-Франковскгаз» – 1,86;

АТ «Київгаз» – 0,32;

АТ «Київоблгаз» – 1,49;

ВАТ «Кіровоградгаз» – 1,49;

ПрАТ «Коростишівгаз» – 1,82;

ПрАТ «Кременчукгаз» – 0,46;

АТ «Криворіжгаз» – 0,53;

ПАТ «Лубнигаз» – 1,99;

18 АТ «Луганськгаз» – 1,57;

АТ «Львівгаз» – 1,69;

ПАТ «Маріупольгаз» – 1,45;

ПрАТ «Мелітопольгаз» – 1,84;

АТ «Миколаївгаз» – 1,99;

АТ «Одесагаз» – 1,09;

АТ «Полтавагаз» – 1,76;

АТ «Рівнегаз» – 1,54;

АТ «Сумигаз» – 1,34;

ПрАТ «Тернопільгаз» – 1,75;

ПрАТ «Тернопільміськгаз»– 0,80;

АТ «Тисменицагаз» – 1,99;

ПрАТ «Уманьгаз» – 1,95;

АТ «Харківгаз» – 1,99;

АТ «Харківміськгаз» – 0,43;

АТ «Херсонгаз» – 1,62;

АТ «Хмельницькгаз» – 1,54;

АТ «Черкасигаз» – 0,57;

АТ «Чернівцігаз» – 2,14;

АТ «Чернігівгаз» – 1,76;

ПрАТ «Шепетівкагаз» – 1,07;

ПрАТ НГХП «Сірка» – 1,21;

ДП «Кременецьке УПРГ» – 1,36.

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.