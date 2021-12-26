Нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня
Найбільше вартість доставки зросла на Чернігівщині, Закарпатті та Харківщині
В Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це свідчать матеріали комісії до засідання 22 грудня.
Так, виходячи з рішення НКРЕКП, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів «Чернівцігаз» – 2,57 грн за кубометр (з ПДВ), «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Лубнигаз», «Миколаївгаз», АТ «Тисменицягаз», а також «Харківгаз» – 2,39 грн.
А ось мінімальна вартість встановлена для клієнтів «Київгазу» – 0,38 грн за кубометр (з ПДВ) і «Харківміськгаз» – 0,52 грн.
Тарифи з 1 січня 2022 року виглядатимуть наступним чином (грн за 1 м3 на місяць з ПДВ):
- АТ «Вінницягаз» – 1,76;
- АТ «Волиньгаз» – 1,57;
- ПрАТ «Гадячгаз» – 1,99;
- АТ «Дніпрогаз» – 0,90;
- АТ «Дніпропетровськгаз» – 1,26;
- АТ «Донецькоблгаз» – 1,18;
- АО «Житомир» – 1,70;
- АО «Закарпатгаз» – 1,99;
- АО «Запорожгаз» – 0,92;
- АО «Ивано-Франковскгаз» – 1,86;
- АТ «Київгаз» – 0,32;
- АТ «Київоблгаз» – 1,49;
- ВАТ «Кіровоградгаз» – 1,49;
- ПрАТ «Коростишівгаз» – 1,82;
- ПрАТ «Кременчукгаз» – 0,46;
- АТ «Криворіжгаз» – 0,53;
- ПАТ «Лубнигаз» – 1,99;
- 18 АТ «Луганськгаз» – 1,57;
- АТ «Львівгаз» – 1,69;
- ПАТ «Маріупольгаз» – 1,45;
- ПрАТ «Мелітопольгаз» – 1,84;
- АТ «Миколаївгаз» – 1,99;
- АТ «Одесагаз» – 1,09;
- АТ «Полтавагаз» – 1,76;
- АТ «Рівнегаз» – 1,54;
- АТ «Сумигаз» – 1,34;
- ПрАТ «Тернопільгаз» – 1,75;
- ПрАТ «Тернопільміськгаз»– 0,80;
- АТ «Тисменицагаз» – 1,99;
- ПрАТ «Уманьгаз» – 1,95;
- АТ «Харківгаз» – 1,99;
- АТ «Харківміськгаз» – 0,43;
- АТ «Херсонгаз» – 1,62;
- АТ «Хмельницькгаз» – 1,54;
- АТ «Черкасигаз» – 0,57;
- АТ «Чернівцігаз» – 2,14;
- АТ «Чернігівгаз» – 1,76;
- ПрАТ «Шепетівкагаз» – 1,07;
- ПрАТ НГХП «Сірка» – 1,21;
- ДП «Кременецьке УПРГ» – 1,36.
Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.