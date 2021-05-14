Стало відомо, скільки жителів Запорізької області замовили реконструкцію системи газопостачання

Для того, щоб замовити послугу реконструкції, клієнту необхідно звернутися до 104.ua клієнтського простору із відповідною заявою

Цього року реконструкцію системи газопостачання здійснили 1230 жителів Запоріжжя та області.

Реконструкція системи газопостачання – це комплекс робіт, який може включати в себе заміну будь-яких газових приладів на більш потужні, перенесення газового лічильника чи котла, встановлення додаткового обладнання, а також зміну розташування газових мереж.

«Реконструкція мережі газопостачання передбачає виготовлення технічних умов та проектного рішення, будівельно-монтажні роботи, перевірку на міцність та герметичність новозбудованого газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу на газові прилади. АТ «Запоріжгаз» надає комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє значно зекономити час і кошти клієнта. Адже клієнтам не потрібно самостійно контролювати усі процеси реконструкції, цим займаються персональні менеджери», – повідомила директорка з капітального будівництва АТ «Запоріжгаз» Вікторія Абрамова.

Для того, щоб замовити послугу реконструкції, клієнту необхідно звернутися до 104.ua клієнтського простору із відповідною заявою, надати пакет документів. Персональний менеджер контролює процес виконання робіт із реконструкції і у телефонному режимі консультує клієнта. Якщо під час реконструкції потрібно замінити газові прилади, персональний менеджер допоможе підібрати та придбати необхідне обладнання, безпосередньо у клієнтському просторі.

Фахівці АТ «Запоріжгаз» є експертами у наданні робіт з реконструкції будь-якого рівня складності, мають винятковий досвід та якісне матеріально-технічне забезпечення. Усі співробітники, що виконують реконструкцією систем газопостачання, постійно вдосконалюють свої навики та підтверджують свою кваліфікацію.