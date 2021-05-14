Як Версаль. Оновлена столична оперета вражає вишуканістю (фото, відео)

Сьогодні відбудеться гала-концерт на честь відкриття оновленої Київської оперети

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли розпочне свою роботу оновлений Київський національний академічний театр оперети, та показав коротке відео, як виглядає театр після ремонту. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Сьогодні ввечері, після масштабної реконструкції, відбудеться відкриття головної сцени Київського національного академічного театру оперети. Це – єдиний в Україні театр оперети. Велика зала театру тривалий час перебувала в аварійному стані і потребувала негайної реставрації. Місто виділило кошти на її здійснення», – сказав Кличко.

Так, в залі, зокрема, виконали роботи з протипожежної безпеки, встановили нове обладнання системи, укріпили арки сцени та інших елементів глядацької зали, встановили нову систему кондиціювання, замінили крісла для глядачів та здійснили реставрацію інтер’єру зали. При цьому зберегли атмосферу початку 20 сторіччя. Також встановили сучасну систему освітлення і звуку. Це дозволить колективу робити видовищні вистави.

«Тож сьогодні, ввечері п'ятниці, ви можете потрапити на гала-концерт на честь відкриття оновленої Київської оперети!» – сказав Кличко.

Як повідомляв «Главком», 14 і 15 травня відбудеться Гала-концерт до відкриття головної сцени Національної оперети України.

19 травня на глядачів чекає премʼєру мюзиклу «Доріан Ґрей» за мотивами популярного твору Оскара Вайльда. Мюзикл сучасного угорського композитора Матіаша Варконьї, створений за мотивами роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Ґрея».

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