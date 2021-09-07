Стало відомо, які українські міста найсприятливіші для ведення бізнесу

У дослідженні взяли участь 45 міст України

Найбільш сприятливим містом України для ведення бізнесу є Хмельницький. Також у першій п’ятірці Івано-Франківськ, Мукачево, Львів та Бахмут. Такими є висновки дослідження Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, проведеного за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та у партенстві з компанією Інфо Сапієнс «Індекс конурентоспроможності міст України – 2021».

До дослідження було залучено 45 найбільших міст України – Київ, 23 обласних центри та ще 21 місто із кількістю населення понад 73 тис. людей.

У процесі дослідження було опитано майже 7,5 тис. суб’єктів підприємницької діяльності у 45 містах, половина з яких – фізичні особи-підприємці, а половина здійснює господорювання в якості юридичних осіб.

Оцінювання конуркнтоспроможності міст здійснювали за 10 критеріями:

Започаткування бізнесу;

доступ до публічного майна;

прозорість та відкритість даних;

вартість дотримання законодавства;

подутки та збори;

неформальні платежі та корупція;

безпека ведення бізнесу;

лідерство міської влади;

ресурси для розвитку;

підтримка інновацій.

По кожному з критеріїв на підставі опитування містам нараховували певну кількість балів. У подальшому сума цих балів становила загальний рейтинг конкурентоспроможності відповідного міста.

Лідером цьогорічного рейтингу з індексом 71,02 став Хмельницький. На другому місці – Тернопіль із 69,56 балу. Третє посів Івано-Франківськ із показником 68,66. Четвертим і п’ятим містами за рейтингом конкурентоспроможності стали Львів та Вінниця із показниками 68,65 та 67,54 балу відповідно. Далі у рейтингу розмістились Чернігів, Луцьк, Чернівці, Краматорськ та Кропивницький.

Цікаво, що Київ посів тільки 14 місце з 45 із показником 53,24 балу.

Нагадаємо, згідно даних оновленого «Індексу Біг-Мака» від британського економічного видання The Economist, українська гривня недооцінена на 61,1%.

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