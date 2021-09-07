  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стало відомо, які українські міста найсприятливіші для ведення бізнесу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    рейтинг конкурентоспромосжності міст складається щороку - Стало відомо, які українські міста найсприятливіші для ведення бізнесу
    рейтинг конкурентоспромосжності міст складається щороку
    ФОТО: www.ier.com.ua

    У дослідженні взяли участь 45 міст України

    Найбільш сприятливим містом України для ведення бізнесу є Хмельницький. Також у першій п’ятірці Івано-Франківськ, Мукачево, Львів та Бахмут. Такими є висновки дослідження Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, проведеного за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та у партенстві з компанією Інфо Сапієнс «Індекс конурентоспроможності міст України – 2021».

    До дослідження було залучено 45 найбільших міст України – Київ, 23 обласних центри та ще 21 місто із кількістю населення понад 73 тис. людей.

    У процесі дослідження було опитано майже 7,5 тис. суб’єктів підприємницької діяльності у 45 містах, половина з яких – фізичні особи-підприємці, а половина здійснює господорювання в якості юридичних осіб.

    Оцінювання конуркнтоспроможності міст здійснювали за 10 критеріями:

    • Започаткування бізнесу;
    • доступ до публічного майна;
    • прозорість та відкритість даних;
    • вартість дотримання законодавства;
    • подутки та збори;
    • неформальні платежі та корупція;
    • безпека ведення бізнесу;
    • лідерство міської влади;
    • ресурси для розвитку;
    • підтримка інновацій.

    По кожному з критеріїв на підставі опитування містам нараховували певну кількість балів. У подальшому сума цих балів становила загальний рейтинг конкурентоспроможності відповідного міста.

    Лідером цьогорічного рейтингу з індексом 71,02 став Хмельницький. На другому місці – Тернопіль із 69,56 балу. Третє посів Івано-Франківськ із показником 68,66. Четвертим і п’ятим містами за рейтингом конкурентоспроможності стали Львів та Вінниця із показниками 68,65 та 67,54 балу відповідно. Далі у рейтингу розмістились Чернігів, Луцьк, Чернівці, Краматорськ та Кропивницький.

    Цікаво, що Київ посів тільки 14 місце з 45 із показником 53,24 балу.

    Нагадаємо, згідно даних оновленого «Індексу Біг-Мака» від британського економічного видання The Economist, українська гривня недооцінена на 61,1%.

    Читайте також:
    Теги: бізнес рейтинг місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, які українські міста найсприятливіші для ведення бізнесу