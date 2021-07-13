Бізнес просить нардепів переробити закон про контрабанду

У заяві до народних депутатів бізнес-спільнота розтлумачила, щому законопроєкт №5420 варто доопрацювати

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути в першому читанні проєкт закону №5420 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів», який потребує істотного доопрацювання.

Бізнес вважає, що у поточній редакції закон може завдати більшої шкоди, ніж принести користі. Про це йдеться в заяві бізнес-спільноти, об’єднаною Американською торговельною палатою в Україні, Європейською бізнес Асоціацією, Спілкою українських підприємців, Асоціацією платників податків, Федерацією роботодавців України та Асоціацією професійних митних посередників, а також профільною спільнотою – Громадською радою при Державній митній службі України та Громадською рада при Міністерстві фінансів України.

Підприємці кажуть, що «глибоко стурбовані» можливим розглядом законопроєкту №5420 без врахування пропозицій та коментарів бізнесу, експертів та комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, адже до нього подано низку істотних зауважень та пропозицій, які, поки що, залишилися поза увагою відповідальних органів державної влади.

«Бізнес та експерти однозначно підтримують наміри влади боротися з незаконними схемами при митному оформленні товарів, зокрема якщо предметом правопорушення є підакцизні товари. Так, наприклад, запровадження кримінальної відповідальності за незаконне переміщення тютюнових виробів через митний кордон України є одним з основних напрямів реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року, схваленої розпорядженням уряду від 23 серпня 2017 року. Відтак, бізнес підтримує встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів», – наголошують підприємці.

Водночас законопроєкт №5420 спрямований на встановлення кримінальної відповідальності не лише за контрабанду підакцизних товарів, а також передбачає встановлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування товарів, що призвело або могло призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів.

«Запропонована редакція статті 201-4 Кримінального кодексу України (далі - ККУ), на думку бізнесу та експертів, допускає можливість притягнення до кримінальної відповідальності суб’єктів господарювання навіть за неумисні помилки в митних деклараціях», - звертають увагу бізнесмени.

Наведене, на думку бізнесу, може викривити саму суть митного контролю, оскільки митний орган буде займатися не митним оформленням товарів та перевіркою правильності зазначених у митній декларації відомостей, а пошуком формальних причин щодо відмови в митному оформленні, здійснення необґрунтованих коригувань та винесення необґрунтованих рішень, щоб убезпечити себе від можливих звинувачень у сприянні в недостовірному декларуванні, за що пропонується покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 11 років.

«Законопроєкт №5420 пропонує запровадження криміналізації недостовірного декларування товарів, без урахування наявності або відсутності умислу щодо вчинення таких дій. Таке ігнорування особливостей форми вини містить у собі небезпеку порушення прав і свобод людини та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Водночас, пропонована редакція ст. 201-4 повністю ігнорує те, що невідповідність між інформацією, що міститься у митній декларації, та фактичним станом задекларованих товарів при їх декларуванні у порядку, передбаченому для підприємств, може виникнути через дії власника товарів, виробника, відправника або перевізника. Наприклад, при виготовленні товаросупровідних документів, або при навантаженні, розвантаженні чи перевезенні товарів», – наголошують бізнесмени.

Більше того, митне законодавство передбачає значний перелік випадків, коли інформація подана у митній декларації може бути доповнена або змінена (подання додаткової декларації, внесення змін до митної декларації, відкликання декларації тощо).

Запропонована редакція статті взагалі прямо передбачає можливість притягнення до відповідальності при відсутності будь-якої шкоди для держави, оскільки містить формулювання щодо дій, які «могли призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів у значних розмірах».

«Це означає ґрунтування обвинувачення на припущеннях, що суперечить ч. 3 ст. 62 Конституції України. Представники бізнес-асоціацій неодноразово зверталися з численними листами до народних депутатів та органів державної влади з проханням істотно доопрацювати законопроект №5420 та провести ґрунтовні обговорення з бізнесом та експертами», – йдеться у заяві.

Підприємці побоюються, що прийняття законопроєкту №5420 без його доопрацювання, без врахування висловлених бізнесом та експертами зауважень, а також без врахування пропозицій, є неприпустимим.

«Бізнес звертається до народних депутатів із закликом доопрацювати законопроект №5420 з урахуванням вказаних зауважень та пропозицій та направити його на повторне перше читання», – наголошують підприємці.