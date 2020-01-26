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    Економіка та фінанси

    Статки Ілона Маска за тиждень зросли майже на 1,7 мільярда доларів

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    Зростання капіталу Ілона Маска сталося завдяки росту котирувань Tesla, які за тиждень виросли на 16% - Статки Ілона Маска за тиждень зросли майже на 1,7 мільярда доларів
    Зростання капіталу Ілона Маска сталося завдяки росту котирувань Tesla, які за тиждень виросли на 16%

    Загальні статки засновника Tesla та SpaceX складають 32 мільярди доларів

    За останній тиждень статки американського бізнесмена Ілона Маска виросли на 1,7 мільярда доларів.

    Як повідомляє Forbes, наразі загальні статки засновника Tesla та SpaceX складають 32 мільярди доларів.

    Зростання капіталу Ілона Маска сталося завдяки росту котирувань Tesla, які за тиждень виросли на 16%.

    До слова, у середині січня внаслідок падіння акцій компанії Amazon на 0,7% (на 760 мільйонів доларів) її власник Джефф Безос тимчасово був посунутий із першого місця в рейтингу найбагатших людей світу.

    Нагадаємо, найбагатший спортсмен десятиріччя подарував собі на Різдво авто за півмільйона доларів: Флойд Мейвезер похизувався розкішним білим Rolls-Royse Cullinan, вартість якого оцінюється в близько 500 тисяч доларів.

    Як повідомлялося, Forbes назвав найуспішніших мільярдерів десятиліття.

    Також зазначалося, що найбагатша жінка Африки йде в президенти.

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