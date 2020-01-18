SpaceX відклала випробування системи на кораблі Crew Dragon через погану погоду



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Це випробування має стати останнім для компанії перед польотом астронавтів NASA на цьому космічному кораблі з території США

У зв’язку з поганими погодними умовами компанія SpaceX змушена була перенести випробування критично важливої системи аварійного порятунку на космічному кораблі Crew Dragon.

Про це повідомляється на офіційній сторінці SpaceX у Twitter.

«Відмовляємося від сьогоднішньої спроби випробувального запуску системи порятунку Crew Dragon у зв’язку з постійними вітрами та неспокійною погодою на морі в зоні повернення. Орієнтуємось зараз на неділю, 19 січня, із 6-годинним тестовим вікном, що відкривається о 8:00 EST, 13:00 UTC», – заявили в компанії Ілона Маска.

Standing down from today’s in-flight Crew Dragon launch escape test attempt due to sustained winds and rough seas in the recovery area. Now targeting Sunday, January 19, with a six-hour test window opening at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC — SpaceX (@SpaceX) January 18, 2020

Як відомо, це випробування має стати останнім для компанії перед польотом астронавтів NASA на цьому космічному кораблі з території США.

Нагадаємо, компанія SpaceX, яку очолює підприємець Ілон Маск, перевірить ефективність системи екстреної евакуації екіпажу з пілотованого космічного корабля Crew Dragon. Під час випробувань на борту космічного корабля не буде людей.