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    У світі

    SpaceX відклала випробування системи на кораблі Crew Dragon через погану погоду

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    SpaceX відклала випробування системи на кораблі Crew Dragon через погану погоду

    Це випробування має стати останнім для компанії перед польотом астронавтів NASA на цьому космічному кораблі з території США

    У зв’язку з поганими погодними умовами компанія SpaceX змушена була перенести випробування критично важливої системи аварійного порятунку на космічному кораблі Crew Dragon.

    Про це повідомляється на офіційній сторінці SpaceX у Twitter.

    «Відмовляємося від сьогоднішньої спроби випробувального запуску системи порятунку Crew Dragon у зв’язку з постійними вітрами та неспокійною погодою на морі в зоні повернення. Орієнтуємось зараз на неділю, 19 січня, із 6-годинним тестовим вікном, що відкривається о 8:00 EST, 13:00 UTC», – заявили в компанії Ілона Маска.

    Як відомо, це випробування має стати останнім для компанії перед польотом астронавтів NASA на цьому космічному кораблі з території США.

    Нагадаємо, компанія SpaceX, яку очолює підприємець Ілон Маск, перевірить ефективність системи екстреної евакуації екіпажу з пілотованого космічного корабля Crew Dragon. Під час випробувань на борту космічного корабля не буде людей.

    США NASA Ілон Маск SpaceX
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