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    Технології

    Ілон Маск зібрався відправити на Марс мільйон людей до 2050 року

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    В плани Ілона Маска входить відправлення на Марс в середньому по три корабля в день - Ілон Маск зібрався відправити на Марс мільйон людей до 2050 року
    В плани Ілона Маска входить відправлення на Марс в середньому по три корабля в день
    Фото: Reuters

    Кораблі Dragon Crew і Starship будуть здатні одночасно приймати на борт до 100 людей

    Засновник SpaceX Ілон Маск розповів про плани відправити на Марс мільйон людей до 2050 року.

    Про це Маск написав на своїй сторінці в Твіттері.

    Уточнюється, що будівництво пілотованого корабля багаторазового використання Dragon Crew, над яким в даний час працює SpaceX, є частиною масштабного плану по колонізації Марса.

    Так, в плани Маска входить відправлення на Марс в середньому по три корабля в день до середини XXI століття.

    На його думку, розробка зробить подорожі в космос доступними для всіх.

    Передбачається, що кораблі Dragon Crew і Starship будуть здатні одночасно приймати на борт до 100 людей і до 100 тонн вантажу.

    Нагадаємо, компанія SpaceX, яку очолює підприємець Ілон Маск, перевірить ефективність системи екстреної евакуації екіпажу з пілотованого космічного корабля Crew Dragon. Під час випробувань на борту космічного корабля не буде людей.

    будівництво технології космос Ілон Маск SpaceX
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