Ілон Маск зібрався відправити на Марс мільйон людей до 2050 року

Кораблі Dragon Crew і Starship будуть здатні одночасно приймати на борт до 100 людей

Засновник SpaceX Ілон Маск розповів про плани відправити на Марс мільйон людей до 2050 року.

Про це Маск написав на своїй сторінці в Твіттері.

Уточнюється, що будівництво пілотованого корабля багаторазового використання Dragon Crew, над яким в даний час працює SpaceX, є частиною масштабного плану по колонізації Марса.

Так, в плани Маска входить відправлення на Марс в середньому по три корабля в день до середини XXI століття.

На його думку, розробка зробить подорожі в космос доступними для всіх.

Передбачається, що кораблі Dragon Crew і Starship будуть здатні одночасно приймати на борт до 100 людей і до 100 тонн вантажу.

Megatons per year to orbit are needed for life to become multiplanetary

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit