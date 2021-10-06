Курятина в Україні різко подорожчає після прийняття законопроєкту про оподаткування

Стрімке зростання ціни буде обумовлене новими податковими реаліями для виробників курятини

Нові зміни до Податкового кодексу України негативно позначаться на виробниках курятини, повідомляє biz.today.ua.

На сьогодні курятина залишається найдешевшим та найпопулярнішим м'ясом в Україні. Кілограм курей у середньому коштує 58,8 грн. За останній місяць м'ясо подорожчало на 3%, а за рік – на 29%. Очікується, що ціни на м'ясо курей знову злетять після того, як влада значно підвищить податки для виробників.

До теперішнього моменту виробництво курятини в Україні працює за спрощеною системою оподаткування. Зокрема, більшість виробників птиці в країні сплачують тільки податок на землю. Після прийняття проєкту закону №5600 птахівникам України доведеться платити податки в повному обсязі. Через це частина виробників змушена буде припинити роботу, а деякі підуть «в тінь».

Зазначимо, що, за даними Мінагрополітики, найдорожча курятина на сьогодні продається на Київщині – 68 грн за кг, а найдешевша на Хмельниччині – 48 грн за кг.

Другим за ціною м'ясом в Україні є свинина. Середня закупівельна ціна свинини наразі становить 91,1 грн/кг. Найдешевше м'ясо продається на Волині – по 72 грн за кг, а найдорожче на Київщині – 157 грн за кг. За рік свинина подорожчала на 7%.

Найдорожче в Україні коштує яловичина. У середньому виробники просять за кілограм яловичини 109,7 грн. Найвища ціна на неї на Полтавщині – 165 грн за кг, а найнижча на Житомирщині – 76 грн/кг. За місяць м’ясо подорожчало на 6%, а за рік – на 14%.

Нагадаємо, останнє різке подорожчання курятини відбулося на початку вересня.

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