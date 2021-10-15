У одній із областей стався спалах пташиного грипу

Від вірусу пташиного грипу слід оберігатися так само, як і від будь-якої іншої хвороби

У Миколаївській області на території села Великосербулівка Держпродспоживслужба зафіксувала спалах пташиного грипу. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Повідомляється, що територію села Великосербулівка, Єланецької селищної тергромади Вознесенського району оголошено неблагополучною (епізоотичний осередок) по високопатогенному грипу птиці і встановлено карантин з 12 жовтня 2021 року.

Фахівці встановили буферну зону (зону захисту) радіусом 3 км від епізоотичного осередку, до якої ввійшло село Нововолодимирівка Єланецької селищної тергромади Вознесенського району. Там птахогосподарства відсутні.

Повідомляється, що зараз вживаються спеціальні заходи щодо ліквідації спалаху грипу птиці відповідно до інструкції з профілактики та ліквідації хвороби.

Пташиний грип – різновид грипу, що уражає птахів (особливо сприйнятливі кури та індички), а також деякі види ссавців. Хворобу спричинюють 16 субтипів вірусу грипу типу А. Вірус ідентифіковано в Італії на початку XX століття. Перший підтверджений випадок зараження людей пташиним грипом трапився в Гонконзі 1997 року, коли субтип H5N1 спричинив тяжке респіраторне захворювання у 18 осіб, з яких шестеро померли. Захворювання людей збіглися з епізоотією високопатогенного пташиного грипу і їх спричинив той самий субтип, який циркулював у домашніх птахів. Хворі мали тісний контакт з інфікованою домашньою птицею.

В Україні епідемія пташиного грипу востаннє була зафіксована у 1963-1964 рр. в Харківській і Дніпропетровській областях.

Хвороба в домашньої птиці перебігає дуже швидко. Буквально протягом 1-2 днів з моменту захворювання вона помирає.

Раніше в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу.

До слова, у одній із областей ввели карантин через рак картоплі. Картоплю, хвору на рак, в жодному разі не можна вживати в їжу. Якщо ви виявили хоча б одну хвору бульбу, необхідно повідомити про це Держпродспоживслужбу.

Варто попередити, що курятина в Україні різко подорожчає після прийняття законопроєкту про оподаткування. На сьогодні курятина залишається найдешевшим та найпопулярнішим м'ясом в Україні. Кілограм курей у середньому коштує 58,8 грн. За останній місяць м'ясо подорожчало на 3%, а за рік – на 29%. Очікується, що ціни на м'ясо курей знову злетять після того, як влада значно підвищить податки для виробників.

Нагадаємо, останнє різке подорожчання курятини відбулося на початку вересня.

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