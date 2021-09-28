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    Економіка та фінанси

    «Сумигаз» завершує підготовку 12 тис. км мереж і обладнання на них до нового опалювального сезону

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    Спеціалісти АТ &laquo;Сумигаз&raquo; здійснили приладове обстеження&nbsp;2,2&nbsp;тис.&nbsp;км газових мереж і обладнання на них - «Сумигаз» завершує підготовку 12 тис. км мереж і обладнання на них до нового опалювального сезону
    Спеціалісти АТ «Сумигаз» здійснили приладове обстеження 2,2 тис. км газових мереж і обладнання на них

    Загалом у 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі Сумщини перевищать 64 млн грн

    Для безперебійної доставки газу під час осінньо-зимового періоду газовики Сумщини провели модернізацію та редизайн мереж, заміну і ремонт газового обладнання.

    Спеціалісти здійснили приладове обстеження 2,2 тис. км газових мереж і обладнання на них, капітальний ремонт 112 засувок, реконструкцію 27 газорегуляторних пунктів, замінили 106 застарілих шафових регуляторних пунктів газу на нові, модернізували й реконструювали 0,24 км газопроводів, здійснили капітальний ремонт 43 анодних заземлень та 33 станцій катодного захисту.

    Роботи проведені в усіх районах області.

    «Обсяг робіт щороку зростає через поступове зношення мереж, а під час найбільш складних випадків є необхідність припиняти розподіл газу, – зазначає головний інженер АТ «Сумигаз» Дмитро Сергієнко. – Ми вдячні клієнтам, які ставляться з розумінням до проведення ремонтних робіт, адже це запорука безперебійного та безаварійного розподілу газу до домоволодінь Сумщини, що особливо важливо в опалювальний період».

    Загалом у 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі Сумщини перевищать 64 млн грн.

    Як зазначають у АТ «Сумигаз», Інвестиційна програма 2021 року відповідає принципам довгострокової стратегії кампанії, а заходи з модернізації підвищать надійність й безпеку експлуатації газорозподільної системи області.

    Теги: газ інвестиції Сумщина
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    «Сумигаз» завершує підготовку 12 тис. км мереж і обладнання на них до нового опалювального сезону