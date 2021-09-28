«Сумигаз» завершує підготовку 12 тис. км мереж і обладнання на них до нового опалювального сезону

Спеціалісти АТ «Сумигаз» здійснили приладове обстеження 2,2 тис. км газових мереж і обладнання на них

Загалом у 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі Сумщини перевищать 64 млн грн

Для безперебійної доставки газу під час осінньо-зимового періоду газовики Сумщини провели модернізацію та редизайн мереж, заміну і ремонт газового обладнання.

Спеціалісти здійснили приладове обстеження 2,2 тис. км газових мереж і обладнання на них, капітальний ремонт 112 засувок, реконструкцію 27 газорегуляторних пунктів, замінили 106 застарілих шафових регуляторних пунктів газу на нові, модернізували й реконструювали 0,24 км газопроводів, здійснили капітальний ремонт 43 анодних заземлень та 33 станцій катодного захисту.

Роботи проведені в усіх районах області.

«Обсяг робіт щороку зростає через поступове зношення мереж, а під час найбільш складних випадків є необхідність припиняти розподіл газу, – зазначає головний інженер АТ «Сумигаз» Дмитро Сергієнко. – Ми вдячні клієнтам, які ставляться з розумінням до проведення ремонтних робіт, адже це запорука безперебійного та безаварійного розподілу газу до домоволодінь Сумщини, що особливо важливо в опалювальний період».

Загалом у 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі Сумщини перевищать 64 млн грн.

Як зазначають у АТ «Сумигаз», Інвестиційна програма 2021 року відповідає принципам довгострокової стратегії кампанії, а заходи з модернізації підвищать надійність й безпеку експлуатації газорозподільної системи області.