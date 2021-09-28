У протистоянні з Росією варто думати ширше, і використовувати всі можливі стратегії

Путін – вбивця, газ – його зброя! Якою є наша нова стратегія боротьби проти Росії на цій сесії ПАРЄ?

Цей тиждень в ПАРЄ нас очікує напружена боротьба. На цю сесію я підготував заяву про необхідність зменшення залежності Європи від російського газу як загрози для навколишнього середовища планети та майбутнього Європи. Її вже підписали більше 20 депутатів з різних країн (Польща, Великобританія, Литва, Азербайджан, Україна). Також – інформаційні флаєри, які ми будемо поширювати між європарламентарів, дискутувати і переконувати їх відмовлятися від російської енергетичної залежності. Як вказано на моїй футболці – Less Russian Gas!

У протистоянні з Росією варто думати ширше, і використовувати всі можливі стратегії. Особливо те, до чого так чутливі в Європі, – питання екології. Зміни клімату – зараз топтема на Заході. В цьому контексті важливо згадати про метан – другий після CO₂ парниковий газ на планеті, що впливає на зміну клімату. Парниковий ефект від викидів метану більш ніж в 85 разів вище, ніж від CO₂ в перспективі 20 років. Як ви думаєте, яка країна на першому місці у світі за викидами метану в світі?

Звичайно, РФ. Росія продукує близько 20% світових викидів метану – найбільше у світі. І велика частина цих викидів пов'язана з видобутком і транспортуванням газу.

Крім того, викиди метану з російських трубопроводів збільшилися на 40% у 2020 році, попри скорочення експорту російського газу в Європу на 14% і скорочення глобальних викидів метану на 10%.

У 2020 році супутники Європейського космічного агентства виявили величезні шлейфи метану, які викидалися з трубопроводу Ямал, яким газ йде з Сибіру до Європи. Експерти порахували, що один день викидів метану з одного витоку російського газопроводу дорівнює викидам 15 000 автомобілів в США на рік. Величезні цифри.

Плюс до цього на гроші, отримані з газу, Росія продовжує вбивати українців, окупувати частини України, Молдови і Грузії, підтримувати режим Лукашенко в Білорусі, підтримувати деструктивні сили в Європі, диктаторські режими в Азії і Африці та загрожувати загалом всьому світу.

Таким чином, російський газ – найбрудніший як в прямому, так і в переносному сенсі. Це згубно для екології планети і для майбутнього Європи! А запуск газопроводу «Північний потік-2» збільшує залежність Європи від російського газу і, відповідно, підтримує ті збитки, що завдаються навколишньому середовищу планети добуванням і транспортуванням газу Росією.

Тому ми закликаємо Європу відмовитися від запуску "Північного потоку-2" і закликаємо зменшувати залежність від російського газу в цілому. Такий екологічний аргумент вже використовують в США, в тому числі міністр енергетики. Я впевнений, що це продуктивно і для нас.

Тримаймо стрій! Ми обов’язково переможемо!

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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