Український політик назвав загрозу, серйознішу за «Північний потік – 2»
«Турецький потік» загрожує економіці України більше за російський газопровід
Український генерал, колишній губернатор Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москаль назвав більш серйозну загрозу для країни, ніж газопровід «Північний потік-2». Про це він повідомив в ефірі телеканалу« Україна 24».
На думку Москаля, для української економіки велику загрозу становить російський газопровід «Турецький потік».
«Ми беремо, згідно з цими казками, реверсний газ зі Словаччини, хоча у Словаччині немає ніякої свердловини, вона не виробляє жодного кубометра газу. Але ми купуємо там», – пояснив генерал.
Москаль нагадав, що газ по «Турецькому потоку» піде в Угорщину через Туреччину, Болгарію і Сербію.
«Я не знаю, звідки Словаччина бере, я думаю, що ось-ось, і вона теж буде брати з «Північного потоку – 2». То у кого ми будемо купувати?», – запитує Москаль.
Нагадаємо, учора, 27 вересня, міністр закордонних справ Петер Сійярто і голова російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.
Річний обсяг складе 4,5 мільярда кубометрів. Поставки газу в Будапешт передбачають часткову відмову від транзиту газу через Україну: 3,5 мільярда кубометрів надійде з Сербії, один мільярд – з Австрії. Коригування договору можливе через 10 років. У 2020 році Росія експортувала в Угорщину 8,6 мільярда кубометрів газу.
У МЗС України заявили, що їх здивувало і розчарувало рішення Угорщини. Генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон допустив, що Київ значно знизить або повністю зупинить транзит газу в Угорщину.
У Міністерстві закордонних справ у відповідь вирішили перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.
Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом». Угорський дипломат назвав цю угоду «не політичною», а питанням енергетичної безпеки країни.
Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на газовий контракт між Угорщиною та Росією. Кулеба заявив, що Україна буде відповідати на цей удар.