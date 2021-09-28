Український політик назвав загрозу, серйознішу за «Північний потік – 2»

Для української економіки небезпечним є договір між РФ та Угорщиною

«Турецький потік» загрожує економіці України більше за російський газопровід

Український генерал, колишній губернатор Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москаль назвав більш серйозну загрозу для країни, ніж газопровід «Північний потік-2». Про це він повідомив в ефірі телеканалу« Україна 24».

На думку Москаля, для української економіки велику загрозу становить російський газопровід «Турецький потік».

«Ми беремо, згідно з цими казками, реверсний газ зі Словаччини, хоча у Словаччині немає ніякої свердловини, вона не виробляє жодного кубометра газу. Але ми купуємо там», – пояснив генерал.

Москаль нагадав, що газ по «Турецькому потоку» піде в Угорщину через Туреччину, Болгарію і Сербію.

«Я не знаю, звідки Словаччина бере, я думаю, що ось-ось, і вона теж буде брати з «Північного потоку – 2». То у кого ми будемо купувати?», – запитує Москаль.

Нагадаємо, учора, 27 вересня, міністр закордонних справ Петер Сійярто і голова російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

Річний обсяг складе 4,5 мільярда кубометрів. Поставки газу в Будапешт передбачають часткову відмову від транзиту газу через Україну: 3,5 мільярда кубометрів надійде з Сербії, один мільярд – з Австрії. Коригування договору можливе через 10 років. У 2020 році Росія експортувала в Угорщину 8,6 мільярда кубометрів газу.

У МЗС України заявили, що їх здивувало і розчарувало рішення Угорщини. Генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон допустив, що Київ значно знизить або повністю зупинить транзит газу в Угорщину.

У Міністерстві закордонних справ у відповідь вирішили перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом». Угорський дипломат назвав цю угоду «не політичною», а питанням енергетичної безпеки країни.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на газовий контракт між Угорщиною та Росією. Кулеба заявив, що Україна буде відповідати на цей удар.

Читайте також: