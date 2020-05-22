Половина машин на газобалонному обладнанні з актами техекспертизи не можуть пройти сертифікацію - ЗМІ



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Серед численних порушень та несправностей найнебезпечніша – встановлення старого ГБО, що втратило вже строк придатності

Сертифікат відповідності видається у 500 лабораторіях по всій Україні

Із кінця 2019 року єдиним законним документом сертифікації автомобіля з ГБО є сертифікат відповідності. Натомість Акти технічної експертизи, або як їх ще називають «Форма №5», вже недійсні. При цьому з-поміж авто, що приїжджають на сертифікацію з цим актом, майже кожне друге не витримує перевірки через числені порушення встановлення газобалонного обладнання.

Про це йдеться в сюжеті «Надзвичайних новин».

Сертифікат відповідності видається у 500 лабораторіях по всій Україні. Щоб отримати такий сертифікат, автомобіль має пройти ретельну індивідуальну перевірку й випробування. Саме у цьому і є відмінність сертифікату від акту технічної експертизи. Водії та установники газобалонного обладнання розповідають, що раніше як такої перевірки авто не проводилося, водій просто отримував папірець, де було зафіксовано, що автомобіль придатний до користування.

Серед численних порушень та несправностей найнебезпечніша – встановлення старого ГБО, що втратило вже строк придатності, під виглядом нового. До кінця минулого року вітчизняний авторинок просто таки був наповнений таким обладнанням, ввезеним з-за кордону, - розповідають експерти з сертифікації.

Бланки актів технічної експертизи установникам продавали в Українській газомоторній асоціації, - розповідають самі установники. Керівник УГА Степан Ашраф’ян це заперечує, але додає, що у них кілька сотень членів асоціації, і за всіма прослідкувати неможливо.

Противники нових правил сертифікації залучили до боротьби і деяких народних депутатів. Проте експерти впевнені, що їх просто «використали всліпу», надавши завідомо неправдиву інформацію. Насправді ж цей спротив під виглядом боротьби з корупцією є нічим іншим як намаганням повернути старі схеми, коли продавці актів технічної експертизи фактично торгували папірцями, випускаючи на наші дороги потенційні вибухівки.