В МВС пояснили, як водіям перевірити свої порушення ПДР



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Штрафи надсилатимуть юридичним власникам автомобілів

Надходити «листи щастя» будуть «Укрпоштою» на адресу реєстрації (прописки) власника

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) України розповіли, як водії можуть перевірити, чи є у них якісь порушення.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Система автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху має запрацювати 1 червня.

Штрафи будуть приходити не водіям, які скоюють порушення, а юридичним власникам автомобілів.

Надходити «листи щастя» будуть «Укрпоштою» на адресу реєстрації (прописки) власника. Відповідно, далеко не всі автовласники зможуть отримати паперові квитанції.

Саме тому, навіть якщо ви не водите автомобіль, не маєте водійського посвідчення, а є лише юридичним власником авто, варто перевіряти чи не наклала поліція на вас штраф.

Зробити це можна за посиланнями:

в електронному кабінеті водія

на сайті МВС

в додатку «Дія»

У МВС обіцяють - у разі реєстрації в електронному кабінеті водія та додатках - інформація про порушення буде приходити на мобільний телефон у вигляді повідомлень.

Ймовірно, система автофіксації порушень ПДР запрацює в Україні з 1 червня. Автомобілісти, які їздять на чужих автівках, повинні отримати статус «належного користувача». В іншому випадку штраф за порушення правил дорожнього руху буде приходити справжнім власникам.

Як відомо, система автоматичної фотовідеофіксації мала б розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

«Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.