Світовий банк дає Україні майже $1,5 млрд

Гроші будуть спрямовані, зокрема, «на виплату зарплат державним службовцям і працівникам соціальної сфери»

Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової підтримки в розмірі $1,49 млрд доларів. Зазначена сума є частиною пакета допомоги в розмірі $4 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Ці кошти містять надані Британією, Нідерландами, Литвою, Латвією та низкою інших країн кредитні гарантії.

У банку зазначили що гроші будуть спрямовані, зокрема, «на виплату зарплат державним службовцям і працівникам соціальної сфери».

Президент Світового банку Девід Мелпас зазначив, що банк «працює з країнами-донорами з метою виділення фінансової підтримки» Україні, а також вживає заходів, щоб «допомогти забезпечити українцям доступ до послуг у сфері охорони здоров'я, освіти та соціального захисту».

Раніше стало відомо, що Світовий банк виділить Україні $1,5 млрд на зарплати бюджетникам.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери.

Нагадаємо, також Україна отримає майже пів мільярда євро від Світового банку.

Крім того, ЄС анонсував початок дії трастового фонду солідарності з Україною.

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